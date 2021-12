Boete voor ophangen hangmat in park is terecht: "Het kan bomen beschadigen"

Een hangmat of trapeze ophangen aan bomen in de stad mag niet en kan je een boete opleveren. Als handhavers je bekeuren is dat terecht. Dat schrijft burgemeester Halsema vandaag als antwoord op vragen van raadslid Wil van Soest van de Partij van de Ouderen. Het verbod is bedoeld om te voorkomen dat bomen worden beschadigd. Afgelopen zomer kreeg een man in het Vondelpark zo'n boete: 250 euro. Naar aanleiding van dit incident stelde Van Soest vragen aan het college van burgemeester en wethouders.