Margo haalt 'overbodig' eten op na feestdagen: "Blijft een hoop over na Sinterklaas"

In Nederland wordt ontzettend veel eten weggegooid, en na de feestdagen beland er helemaal veel voedsel in de prullebak. De Amsterdamse Margo komt hiertegen in actie. “Het eten wordt wel weggegooid, maar dat betekent niet dat er geen behoefte is om het op te eten.”

Normaal gesproken fietst ze in haar bakfiets rond door Amsterdam, op zoek naar groente en andere etenswaar wat winkeliers anders zouden weggooien. Het eten brengt ze naar de dak- en thuislozenopvang die het nog wel kunnen gebruiken. “Bizar hoeveel goed eten er weggegooid wordt, vooral na de feestdagen”, vertelt een zichtbaar geïrriteerde Margo Moutarde.

Berg chocoladeletters

Vandaag heeft Margo naast de bakfiets ook een auto geregeld omdat ze na alle feestdagen een grotere berg eten dan normaal verwacht. Bij de eerste winkel is het al raak en heeft ze een bakfiets vol met groente en fruit. Deze berg gezond eten gaat naar een locatie van de Regenboog groep. Hier wordt het eten verwerkt tot een gezond en voedzaam maal voor de daklozen die er verblijven of toevallig binnenlopen.

Met de auto rijdt Margo langs winkels en is ze vol verbazing wanneer zij drie stellingkasten vol chocolade letters in een magazijn aan treft. “Ik doe dit al lang maar dit heb ik nog nooit meegemaakt” vertelt Margo. Na kerst en Sinterklaas is er hier zoveel chocola over dat Margo niet weet of er wel genoeg daklozen in Amsterdam zijn om dit op te eten. “Het is niet normaal dat wij zoveel over produceren, terwijl andere mensen honger lijden’’, licht Margo toe.

Onwetendheid

Het probleem zit hem volgens Margo niet in de welwillendheid, maar vooral in onwetendheid en het ontbreken van een systeem om het overbodige voedsel te verspreiden. In haar ultieme droom is Amsterdam binnenkort afvalvrij en wordt het eten een stuk eerlijker verdeeld.

Naast dat ze begaan is met de minderbedeelden, begon de strijd van Margo tegen de onnodige CO2-uitstoot. “Eerst stoot je veel CO2 uit om het eten te maken, en vervolgens eindigt het in de verbrandingsoven", zegt Margo. "Het is toch idioot.”