Naast revalidatiecentrum ook tijdelijk een corona-unit: "Om de ziekenhuizen te ontlasten"

In de Jacobkliniek, een revalidatiecentrum voor kwetsbare ouderen, is er een corona-afdeling ingericht. Op deze afdeling kunnen patiënten verder herstellen na hun ziekenhuisopname. De unit in Haarlem heeft veertien plekken en is er speciaal om de ziekenhuizen in de regio te ontlasten.

De etage op de vierde verdieping van het gebouw is niet ingericht voor mensen die al gebruikmaken van de kliniek, maar is er voor iedereen. "Mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen kunnen hier verder aansterken of patiënten komen hier als ze meer zorg nodig hebben dan ze thuis kunnen krijgen", zegt manager van de Jacobkliniek Nancy Weema. De extra capaciteit is er volgens Weema op meerdere plekken in Noord-Holland. "We kijken met elkaar waar de nood hoog is en hoe we die nood het beste kunnen verdelen. Zo zijn er ook van dit soort plekken in Zaandam en Velsen. En samen met het Spaarne Gasthuis verzorgen wij hier de coronazorg."

De afdeling is hermetisch afgesloten van de rest van de Jacobkliniek en er zijn strenge veiligheidseisen om de afdeling op te mogen. "Je moet een jas aan die je alleen draagt op de afdeling", zegt een van de verpleegkundigen Emma van Dooren. "Daarnaast wisselen we constant onze handschoenen en wassen we onze handen." Tekst gaat door onder de foto.

Maar onveilig voelt Van Dooren zich niet. "Je bent veiliger hier voor corona dan erbuiten. Mijn vrienden en familie vinden het dan ook geen probleem dat ik dit doe. Ze zijn eigenlijk wel trots." Heerlijk eten Ondanks mevrouw Ipenburg zich nauwelijks nog iets kan herinneren van de tijd dat zij op de unit lag, is er een ding wat ze er gaat missen. "De verplegers zijn echt ontzettend lief en het eten was zo lekker. Ik ben een moeilijke eter, maar hier was het heerlijk." Momenteel gaat het gelukkig de goede kant op met de besmettingen, maar ze zijn in de Jacobkliniek op alles voorbereid. "We kunnen zelfs nog de vleugel aan de andere kant op deze etage inrichten als corona-unit", zegt Weema. Dan gaan we van 14 naar 28 plekken. "Maar laten we hopen dat niet zo ver hoeft te komen."