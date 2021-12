Inbrekersbende teistert Noordkop, maar met hulp van alerte buren al 5 arrestaties

Vijf mannen zijn op heterdaad betrapt tijdens inbreken bij verschillende auto's afgelopen maand in Den Helder en Julianadorp. Volgens de politie is er sprake van een 'dievengilde' dat (nog steeds) vooral in de late uurtjes toeslaat. In buurtpreventie- apps reageren mensen boos en worden camerabeelden gedeeld. 'Stelletje sneue eikels.'

'Ik wil bij deze een oproep doen aan mensen, die bijvoorbeeld 's nachts thuiskomen of met de hond lopen, om alert te zijn op mensen die door de straten lopen', luidt een berichtje in BuurtPreventieApp Den Helder.

Voor veel inwoners van de Noordkop een rake boodschap: uit verschillende buurten daar komen namelijk meldingen van inbraken in auto's, pogingen of personen die verdacht gedrag vertonen. "Blijf met je handen van iemand zijn auto af", reageert een boze inwoner.

Toch is in december in Den Helder in ieder geval ingebroken aan de Ijsselmeerstraat, tijdens kerst op de Dijkschouwerslaan en in Julianadorp aan de Doorzwin. Dankzij alerte buurtbewoners die direct 112 belden wist de politie de daders in al die gevallen op heterdaad te betrappen.

