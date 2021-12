779 mensen uit de regio positief getest op corona, drie ziekenhuisopnames

In de Noordkop en Texel zijn afgelopen week 779 mensen positief getest op het coronavirus. Drie mensen zijn met een besmetting opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

De drie mensen die naar het ziekenhuis moesten komen allemaal uit Den Helder. In de regio zijn geen mensen overleden met een geregistreerde besmetting.

Waar Den Helder vorige week en de week daarvoor in verhouding de meeste besmettingen telde, is dat nu Hollands Kroon. Per honderdduizend inwoners kregen zo'n 543 mensen te horen dat ze besmet waren met het virus. Omdat de gemeente nog geen vijftigduizend inwoners heeft, komt het er in de praktijk op neer dat het coronavirus is geconstateerd bij 263 mensen uit Hollands Kroon.

Texel staat op de tweede plek van gemeenten met de meest geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners. Hier zijn per honderdduizend inwoners zo'n 530 mensen positief getest. Omdat Texel nog geen 15.000 inwoners telt, komt het er op neer dat 72 Texelaars positief testten op het virus.

Schagen is de gemeente met de minste (geregistreerde) besmettingen per honderdduizend inwoners. Per honderdduizend inwoners zijn daar zo'n 378 mensen positief getest. Omdat de gemeente nog geen veertigduizend inwoners telt, zijn in de praktijk 176 Schagenezen positief getest op het virus.