Ouders van olympische Scheperkamp door het dolle heen: 'Schreeuwend voor de tv'

De naam Scheperkamp maakte voor gisteravond nog weinig los in de schaatswereld, maar dat is in 34.45 seconde compleet veranderd. De Hilversumse Merijn kwalificeerde zich met een razendsnelle tijd voor de Olympische Spelen van Peking 2022. Zijn ouders zaten zelf ook vol verbazing voor de televisie: "Ik krijg nu nog kippenvel van wat daar gebeurde", vertelt vader Marcel.

Een rustige aanloop naar de race kende de familie niet. Moeder Engelien haalde nog snel haar dochter uit Amsterdam om alles samen te kunnen bekijken. Vader Marcel stond vlak voor de wedstrijd nog een groep te trainen op het ijs. "Ik ben als een raket thuisgekomen en we zaten net op tijd om alles te bekijken."

"Was er maar een filmpje waarop te zien is hoe debiel wij voor die tv aan het schreeuwen waren"

Quote

"We hebben de tv aangezet, maar niet met het verwachtingspatroon van wat zich gister ontvouwde", vertelt Engelien. Alle schaatsers kregen twee keer de kans op de 500 meter, na de eerste omloop noteerde Scheperkamp de derde tijd. "Dat vonden we al super knap, we hoopten dat hij dat vol kon houden."

Toen hij de tweede race nog sneller ging, wisten de ouders ook niet wat ze zagen. "Was er maar een filmpje waarop te zien is hoe debiel wij voor die tv aan het schreeuwen waren", lacht ze. "Dat laatste stuk op die tweede omloop, bleef hij gewoon keihard doorschaatsen, ja gewoon heel bijzonder."

Grote verrassing

Binnen de schaatswereld zag niemand dit succes aankomen. Namen als Dai Dai N'tab, Hein Otterspeer en Kai Verbij stonden bovenaan de lijstjes van kenners. Scheperkamp kwam eigenlijk pas net kijken. Zijn ouders zagen de verrassing wel iets meer aankomen: "Ik weet het niet, Merijn zat wel in een soort van flow, dat zagen we al toen hij zich plaatste voor de World Cups", vertelt Engelien.

Vader Marcel houdt al de tijden van zijn zoon nauwkeurig bij. "Al jaren lang houd ik van alle afstanden zijn tijden bij, zijn openingen, of hij binnen of buitenbaan start, wat het rondje was. Als je die statistieken nu terugkijkt, daar kan je de lat erlangs leggen en dan komt dit eruit."

Flow

De komende dagen komt Merijn Scheperkamp nog uit op de 1000 en de 1500 meter op het Olympisch Kwalificatie Toernooi. Vol spanning wachten de ouders nog op zijn prestaties op die afstanden: "Hij is nog jong en zijn tank moet nog groeien om ook op die afstanden te winnen, maar in deze flow sluit ik niks uit", aldus vader Marcel.