Coronabesmettingen in de regio flink gedaald, 10 mensen overleden

In Alkmaar en omstreken zijn afgelopen week 1.349 mensen positief getest op het coronavirus. Dit is een flinke daling ten opzichte van vorige week, toen werd er bij 1.940 mensen corona geconstateerd. Tien positief geteste mensen uit de regio overleden afgelopen week. Zij kwamen uit Alkmaar, Heerhugowaard en Castricum.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In Bergen zijn in de afgelopen week verhoudingsgewijs de meeste mensen positief getest. Per honderdduizend inwoners kregen zo'n 589 mensen te horen dat ze besmet waren. In de praktijk komt het er op neer dat 176 mensen uit Bergen positief zijn getest op het virus.

Alkmaar staat op de tweede plek van gemeenten met de meest geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners. Hier zijn per honderdduizend inwoners zo'n 539 mensen positief getest. Omdat de gemeente meer dan honderdduizend inwoners telt, zijn in de praktijk 590 Alkmaarders positief getest op het virus.

Langedijk is de gemeente met de minste (geregistreerde) besmettingen per honderdduizend inwoners. Per honderdduizend inwoners zijn daar zo'n 429 mensen positief getest. Omdat de gemeente nog geen veertigduizend inwoners telt, zijn in de praktijk 121 Langedijkers positief getest op het virus.

Noordwest

Het Noordwest Ziekenhuis meldt dat er in Alkmaar vandaag 35 coronapatiënten worden verpleegd. Dat zijn er vijf minder dan afgelopen dinsdag. Zeven van hen liggen op de intensive care, 28 in de kliniek.

