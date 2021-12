Man opgepakt voor betrokkenheid bij dood hoogbejaarde man (84) in Zuidoost

Een man van 33 is maandag aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een hoogbejaarde man. Die 84-jarige man werd maandagochtend dood gevonden in zijn woning aan de Koornhorst in Zuidoost. De politie laat weten dat er sterk rekening mee wordt gehouden dat de bejaarde man door geweld om het leven is gekomen. Volgens buurtbewoners is de verdachte familie van het slachtoffer.