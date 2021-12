Aantal besmettingen daalt flink, weer meeste coronadoden in Heemskerk

Vier personen zijn in de afgelopen twee weken overleden aan corona in Heemskerk. En ook in Uitgeest werd het virus twee inwoners fataal. Ten opzichte van de vorige periode daalde het aantal besmettingen in de IJmond flink, van 2.498 naar 1.462.

In de gemeente Velsen zijn de meeste mensen besmet met corona, namelijk 646. In Beverwijk en Heemskerk volgen met 392 en 314 coronagevallen. In Uitgeest zijn de minste virusinfecties geconstateerd in de afgelopen twee weken: het waren er 110.

Wie echter omrekent naar het aantal coronabesmettingen per honderdduizend inwoners, om de verschillen tussen de gemeenten kunnen vergelijken, ziet dat de getallen redelijk gelijk oplopen. Per honderdduizend mensen raakten tussen de 801 en 942 mensen besmet.

In de afgelopen veertien dagen moesten veel minder IJmonders met corona onder de leden naar het ziekenhuis. Waren het er in de vorige periode nog 33, nu waren het er 12. Het aantal doden bleef nagenoeg gelijk, het waren er in de afgelopen twee weken 8 in plaats van 9.