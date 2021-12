Haarlem volgt A'dam nog niet: onduidelijkheid over achtstegroepers na kerstvakantie

Amsterdamse bravoure of het kabinet op scherp zetten? 220 basisscholen in Amsterdam gaan sowieso fysiek onderwijs geven aan hun groepen 8 na de kerstvakantie. Dat zou tegen de lijn van het kabinet kunnen zijn, die op 3 januari beslist of de scholen open mogen. Haarlemse scholen zijn minder tegendraads en willen niet op de zaken vooruit lopen.

Maarten Stuifbergen, voorzitter van het college van bestuur bij Stopoz, een overkoepelende organisatie van meerdere basisscholen in Haarlem, wil voorlopig afwachten. "Natuurlijk hopen we vurig dat we les kunnen geven", zegt Stuifbergen. "Maar vooral willen we even rust. We hebben dan ook nog geen gesprekken gevoerd over wat we doen na 3 januari. We wachten rustig af.”

Het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, heeft de keuze gemaakt om sowieso fysiek onderwijs te geven. Omdat de achtstegroepers volgens hen, gezien de voorbereiding op de middelbare school en het feit dat het hun laatste basisschooljaar is, een bijzondere positie hebben.

Stuifbergen staat niet negatief tegenover de keuze van zijn Amsterdamse collega's. “Het is mooi dat ze in Amsterdam op de zaken vooruit lopen. Enerzijds begrijp ik hun keuze, maar je moet ook rekening houden dat coronacijfers tegenvallen. Dan moet je wel dichtblijven als dat nodig is.”