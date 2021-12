Jan Lammers overladen met complimenten na GP Zandvoort: "Benchmark voor de rest"

"Het was natuurlijk een heel bijzonder jaar, voor de autosport zeker", blikt Jan Lammers terug op het jaar 2021. Met de terugkomst van de Grand Prix van Zandvoort en het wereldkampioenschap van Max Verstappen was het voor de 65-jarige coureur sinds zijn eigen carrière het mooiste Formule 1-seizoen ooit.

Jan Lammers genoot van de kolkende massa op de tribunes - Pro Shots

Voor het eerst sinds 1985 stond de GP van Zandvoort weer op de kalender. "De terugkomst was sowieso opzienbarend", kijkt de sportief directeur van het evenement erop terug. "Dat Zandvoort vervolgens gold als de nieuwe benchmark voor GP's, was een enorm compliment dat we naderhand kregen."

Quote "Als mensen onterecht kritiek op ons hebben, is dat hun eigen probleem" Jan lammers - sportief directeur GP van Nederland

Maar liefst 70.000 enthousiaste Formule 1-fans stonden iedere dag op de tribunes en zagen Max Verstappen naar de overwinning rijden. Voor Lammers staat er één beeld nog op zijn netvlies gebrand. "Wat voor mij heel typerend was, was toen Davina Michelle het volkslied zong. Ik vond het heel bijzonder dat zo'n opgetogen menigte zo'n ingetogen vertolking van het Wilhelmus meemaakte. Dat was een accent op het bijzondere weekend. Absoluut een kippenvelmoment." Tekst loopt door onder de video.

Komend jaar staat in mei de Grand Prix van Zandvoort 'gewoon' weer op de kalender. De sportief directeur beseft dat het een lastig karwei wordt om de afgelopen editie te kunnen evenaren. "We denken dat we met extra publiek en de aanvulling met evenementen eromheen een prachtig vooruitzicht hebben. Volgens mij wordt het dan nog mooier. Dat is ook in lijn met de topsport. Wat je vandaag doet, is morgen al niet meer goed genoeg." Kritiek op Formule 1 Lammers houdt een 'enorm gevoel van voldoening' over aan het raceweekend dat Nederland op de kaart zette. "We hebben het toch maar allemaal gedaan." Toch kreeg de organisatie na afloop flink wat kritiek te verduren, omdat de Grand Prix het enige grote evenement was dat gehouden mocht worden, terwijl grote festivals afgelast werden. Tekst loopt door onder de foto.

Volle tribunes in Zandvoort tijdens de Formule 1 - Pro Shots

Voor de sportief directeur was dat achteraf geen smet op het hele evenement. "Als mensen onterecht kritiek op ons hebben, is dat hun eigen probleem", stoort Lammers zich aan de kritiek, omdat die in zijn ogen niet feitelijk onderbouwd was. "Wij waren een evenement van Testen voor Toegang. Iedereen was gescreend en het was in de buitenlucht. Wij werden vaak onterecht vergeleken met evenementen die geen Testen voor Toegang deden. Als men dan kritiek heeft op de Formule 1 in Zandvoort, vind ik dat echt appels met peren vergelijken."

Corona Hoewel de Formule 1 voor Lammers een groot feest was, vreesde de Zandvoorter het ergste. De race in zijn achtertuin kwam persoonlijk in gevaar omdat hij een fikse coronabesmetting kreeg met een flinke impact. "Dat was best heftig. Ik was ervan overtuigd dat ik fit genoeg was. Maar ik verloor in vijf dagen zes kilo, dus toen vroeg ik me ook wel even af of ik de Grand Prix ging halen." Voor Lammers is zijn gezondheid sowieso van essentieel belang. "Ik vind gezondheid niet in verhouding staan tot welk wereldkampioenschap dan ook." Als ambassadeur van het Zeldzame Ziekten Fonds maakt hij veel treurige zaken mee. "Daar zie ik veel mensen tegen de bierkaai vechten en in dat besef leef ik dagelijks. Mijn eigen corona was weliswaar mijn eigen dieptepunt van het jaar, maar zelfs dat vind ik te vergelijken met een schouderduwtje", zegt Lammers, die altijd positief probeert te denken.

Quote "Mensen hebben het vaak over 'ik', maar het woord 'we' wordt in mijn ogen te vaak over het hoofd gezien" JAN LAMMERS - SPORTIEF DIRECTEUR GP VAN NEDERLAND

"Het is een way of life. Laat je zorgen voor de toekomst en de frustratie uit het verleden los." Met die woorden schetst Lammers zijn manier van denken over de ziekten en uiteraard over corona. De pandemie ziet hij als een 'grote limitering', maar respecteert tegelijkertijd alle meningen. "Je moet niet denken in dieptepunten, maar in mogelijkheden. Mensen hebben het vaak over 'ik', maar het woord 'we' wordt in mijn ogen te vaak over het hoofd gezien. In veel gevallen zou je het woord 'ik' even moeten vervangen voor 'we' en dan heb je een heel ander verhaal." Max Verstappen Hoewel Lammers het wij-gevoel mist in veel gevallen, was dat afgelopen jaar wel aanwezig in Zandvoort. Max Verstappen reed daar soeverein naar de overwinning en trok daarna in een zinderende ontknoping het wereldkampioenschap naar zich toe. "Daardoor is Max wereldkampioen geworden. Hij is goed met het moment omgegaan. Veel mensen kunnen zich daarmee ook versterken in het dagelijks leven." Tekst loopt verder onder de video.

WAANZINNIG! 🤩

Een script dat je niet kan verzinnen 📖



De laatste knotsgekke ronde van een sensationeel seizoen in beeld! 🤯#ZiggoSport #F1 #AbuDhabiGP🇦🇪 pic.twitter.com/i1vXSfTXXy — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) December 12, 2021

Tijdens de race in Zandvoort genoot Lammers met volle teugen van Verstappen. "Maar ik sta niet met een oranjeshirt, Red Bull-petje en een confettikanon in de kamer toen hij wereldkampioen werd. Ik kom uit de cockpit. Ik kan het enorm waarderen. Ik leefde heel erg met het sentiment van Jos Verstappen mee. Omdat je het ziet aankomen, was het een kwestie van tijd."