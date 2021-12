Provincie bereidt zich voor op jaarwisseling: 'Gedrag ook dit jaar lastig te voorspellen'

Een woordvoerder van de Noord-Hollandse politie vertelt dat hij niet in kan gaan op precieze details, maar dat de politie zich inderdaad voorbereid heeft op de jaarwisseling. "We zetten extra personeel in en ook de ME is aanwezig." De prioriteit van de politie ligt in de nieuwjaarsnacht op de veiligheid van de mensen en hulpverleners, het naleven van de coronaregels komt daarbij op de tweede plek.

Het vuurwerkverbod, dat vanwege corona ook dit jaar geldt, wordt dus niet actief gecontroleerd. "We treden alleen op bij excessen", vertelt de woordvoerder. "Dat kan bijvoorbeeld overlast zijn van vuurwerk, al kijken we wel hoeveel meldingen er dan worden gedaan. We kunnen niet bij elke melding die we van overlast krijgen optreden."

Controleren

Voor het tweede jaar op rij mag er dus geen vuurwerk worden afgestoken. Volgens Algemeen Commandant Tjin-Tham-Sjin is dat 'een bittere pil'. "Je mag het niet bij je hebben, niet vervoeren en zeker niet afsteken. Dus kortom: treffen we je ergens aan en je steekt iets af, dan zou je een bekeuring kunnen krijgen en een proces-verbaal."

En dat er genoeg mensen zijn die dit jaar wel gewoon vuurwerk inslaan, is duidelijk. Zo werden er door de politie al honderden kilo's aan vuurwerkvondsten gedaan. "Niet alleen in regio Amsterdam, maar ook in alle grensregio's en dergelijke. Veel kofferbakken zijn opgemaakt en daar werd veel illegaal vuurwerk aangetroffen", vertelde Tjin-Tham-Sjin afgelopen maandag op NH-radio.

'Extra alert'

Hoe druk het wordt en of er veel incidenten zullen plaatsvinden, blijft voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ook lastig in te schatten. "We hebben op dit moment geen aanwijzingen dat er extra drukte zou zijn. We weten nooit hoe de situatie er in werkelijkheid uit gaat zien. Zo kan het weer van veel invloed zijn, in onze ervaring", aldus woordvoerder Mariette Bakker.