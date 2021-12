Politie mag mensen in Alkmaar-Noord en Overdie fouilleren rondom oud en nieuw

De wijken Alkmaar-Noord en Overdie zijn rondom de jaarwisseling aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat de politie mag fouilleren. Dit is besloten vanwege de mogelijke kans op overlast met zwaar vuurwerk, maar ook de maatschappelijke corona-onrust en de daarbij eerder gebleken aanwezigheid van wapens.

De maatregel gaat in op oudjaarsdag om 12.00 uur en geldt tot 06.00 op nieuwjaarsdag en houdt dus in dat dat politie mensen in de wijken mag fouilleren zonder dat er een concrete aanleiding is. Daarnaast wordt mogelijk extra politie en handhaving ingezet, cameratoezicht en kunnen gebiedsverboden worden opgelegd.

Het is een beslissing van burgemeester Anja Schouten, op basis van een advies van de politie. In die specifieke wijken is het in eerdere jaren onrustig geweest met illegaal vuurwerk, branden en geweld tegen hulpverleners.

Één van de overwegingen voor deze beslissing is de maatschappelijke onrust vanwege het coronavirus en de maatregelen. Deze onrust heeft, zo valt te lezen in een brief van de burgemeester, al meermaals geleid tot ordeverstoringen in Nederland. In sommige gevallen is daarbij geweld gebruikt of hadden mensen slagwapens of zwaar vuurwerk bij zich.

Daarnaast is er in de aanloop naar de jaarwisseling al heel van illegaal vuurwerk ingenomen en is er op sociale media nog steeds spul in omloop. "Het lijkt een trend te zijn dat situaties van onvrede kort van tevoren ontvlammen en uitmonden in onrust", aldus de burgemeester. Schouten stelt dat handhaving van de orde en veiligheid zwaarder weegt dan deze inbreuk op het privéleven.

AZ-hooligans

Eind vorige maand betraden AZ-hooligans nog illegaal het stadion en staken vuurwerk af, ook richting stewards rondom het veld. Ook zijn er, zo blijkt nu, wapens aangetroffen. Het leidde tot de arrestatie van zes Alkmaarders. Een aantal van hen worden vervolgd voor openbare geweldpleging.

Het gebied rondom het stadion was ook een Veiligheidsrisico gebied op wedstrijddagen. Die maatregel is inmiddels sinds 22 december opgeheven.