De Peiling: er moet een hulppunt voor omgang met complotdenkers komen

Over het coronavirus gaan tal van complottheorieën rond. Sommige mensen zien een link met 5G, denken dat je gechipt wordt tijdens je vaccinatie of twijfelen of het virus überhaupt wel bestaat. In Duitsland is daarom, met ondersteuning van de overheid, een speciaal hulppunt ingericht waar naasten van complotdenkers naartoe kunnen voor ondersteuning.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er verschillende complottheorieën ontstaan rondom het virus. Veel van dit soort theorieën bemoeilijken op dit moment relaties tussen partners, familieleden of collega's. In de Duitse deelstaat Brandenburg is er daarom sinds kort dus een speciaal hulppunt hiervoor ingericht. Daarnaast heeft het hulppunt nog een achterliggend doel: zolang complotdenkers contact houden met mensen die hun ideeën niet geloven, is de kans dat ze radicaliseren kleiner.

Vaccinatie Twijfel Telefoon

In Nederland is zo een hulppunt nog niet van toepassing. Wel werd de Vaccinatie Twijfel Telefoon geïntroduceerd. Sinds twee weken kan iedereen met twijfels en vragen over het nemen van een vaccin daarheen bellen. In de eerste week belde al ruim 4.000 mensen met de Vaccinatie Twijfel Telefoon.

Door meningsverschillen over corona, heeft één op de zeven mensen ruzie met vrienden of familie over corona. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder ruim 30.000 mensen. Meer dan de helft heeft regelmatig discussies met vrienden of familie. Bij één op de zeven gaat het zelfs om regelrechte ruzie. Met name tussen gevaccineerden en ongevaccineerden lopen de gemoederen nogal eens hoog op. Dat varieert van een flinke discussie tot het verbreken van het contact.