Het sportmoment van Stephan Brandhorst: een opsteker van Jan Wienese

Roeien is niet de meest in het oog springende sport, maar op de Olympische Spelen levert het bijna altijd gouden plakken op. Voor de Spelen zocht ik daarom contact met Jan Wienese, de eerste en tevens enige goudenmedaillewinnaar in de skiff, in Mexico 1968. Dat werd vervolgens een memorabele dag waarop ik een uitbrander en een opsteker kreeg.

Jan Wienese en verslaggever Stephan Brandhorst - privéfoto Jan Wienese / Dingsdag

In de aanloop naar de Olympische Spelen heb ik de serie 'Succes op de Spelen' gemaakt. Daarin was aandacht voor sporters die succes hebben gehad en sporters die succesvol wilden zijn. Het nummer van Jan had ik van een collega gekregen, waarna ik eind mei hem probeerde te bellen. Ik kreeg een appje in het half Nederlands-half Spaans binnen. Ik wist meteen dat het een markante persoonlijkheid was waar ik mee te maken had.



Toen ik eenmaal met Wienese aan de lijn hing, werd dat beeld nog meer bevestigd. Ik wilde een afspraak voor een maand later maken, waarop ik meteen de vraag kreeg: "Kan het niet eerder?" We pakten meteen door en de vrijdag erop planden we een interview in bij roeivereniging De Amstel. Doosjes Op die vrijdag kwamen we aan bij De Amstel. Het was om 10.00 uur al snikheet en Wienese vroeg zich af waarom ik in godsnaam zo ver weg parkeerde. "Ik zet hem altijd gewoon hier voor de deur. Dan hoef je ook niet te betalen", zei Wienese die een tas vol spullen mee had genomen. Tekst loopt door onder de foto.

Jan Wienese met zijn medaille - NH Sport

Het was overigens ook zijn verjaardag, maar daar wilde hij eigenlijk vrij weinig van weten. In de tas zaten twee doosjes, een groene en een oranje, die hij vervolgens demonstratief op tafel legde: “Kies maar welke je wil hebben”, zei Wienese abrupt. Ik wist dat de gouden medaille in één van die klassieke dozen moest zitten. Ik koos de oranje in de hoop dat de medaille erin zat. “Ha, precies de goeie!” Ik dacht: beet. Wienese moest hard lachen en zei: "Dit zijn de echte.”



Wat bleek? In die doos zaten een paar echte Cubaanse sigaren. “Met etiket en uit Cuba meegenomen”, zei Wienese vol trots. Het leek wel alsof hij daar trotser op was dan de inhoud van de andere doos waar de gouden plak in zat. “Deze zijn voor jou”, bood Wienese de twee sigaren aan. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen, want ik had er nog nooit eentje gerookt en vond het ook onbeleefd om het af te slaan. “Laten we eerst even gaan filmen, Jan”, zei ik om het onderwerp maar meteen te veranderen.

Quote “Ik ben Jan Wienese, 1 meter 78, 80 kilo, goud in de skiff in 1968, Mexico en m’n bankrekening krijg je niet" Skiffeur jan wienese

Al licht bezweet vanwege de hitte en het gebrek aan een afkoelende wind, namen we plaats in de kelder waar de boten lagen voor het interview. Ieder item in de serie begon met een korte introductie van de sporter zelf. “Ik ben Jan Wienese, 1 meter 78, 80 kilo, goud op de skiff in 1968 in Mexico en m’n bankrekening krijg je niet.” Dat was zijn introductie waarop ik vroeg: “Zullen we hem nog een keer doen, maar dan wat korter.” Jan moest lachen en eindigde telkens met “En m’n bankrekening krijg je niet.” Het was duidelijk dan Wienese over alles wilde praten, behalve zijn leeftijd. Tekst loopt door onder de video.

#1 Succes op de Spelen: Jan Wienese - NH Sport / Stephan Brandhorst

Bij De Amstel kreeg ik schitterende verhalen te horen over het roeien. De Solitair II waarmee Wienese goud won, prijkt nog altijd in de nok van het gebouw van De Amstel. Prachtig om te zien, maar Wienese gelooft het allemaal wel. “Het heeft wel wat ja, die medaille. En ja, de boot was ik op een gegeven moment zat.” Bosbaan Wienese die - ondanks zijn leeftijd van 79 jaar - nog drie keer per week roeit, nam mij vervolgens mee naar de Bosbaan. Ook daar had hij een speciale parkeerplaats voor zijn Mercedes. Wienese hield iedereen met arendsogen in de gaten. De olympisch kampioen van 1968 gaf iemand een tip, omdat ie de boot niet goed droeg en eenmaal op het water vond hij dat een ‘stelletje amateurs’ hem veel te veel in de weg voeren. Ik kreeg zelf ook even een uitbrander, omdat ik hem niet gewaarschuwd zou hebben voor mogelijk gevaar. Het was mooi om te zien hoe energiek en bevlogen hij was. Inmiddels waren we aan het einde van onze draaidag beland en stonden we allebei met het zweet op onze rug op de parkeerplaats. Jan was ineens foetsie en kwam even later met zijn Mercedes voorrijden. “Je bent nog wat vergeten”, zei hij met een grote glimlach op zijn gezicht. “Je sigaren!” Hij haalde er meteen twee uit en omdat ik het zo mooi vond besloot ik er eentje aan te nemen. “Jan, ik rook niet moet ik eerlijk zeggen”, waarop hij stomverbaasd keek. “Dan geef je hem toch weer aan een vriend verder of je bewaart hem.” En dat vond ik zo’n mooie gedachte dat ik de sigaar heb meegenomen en nog altijd in mijn vitrinekast heb liggen. Je krijgt tenslotte niet iedere dag een sigaar van een olympisch kampioen aangereikt.

De sigaar van Jan Wienese - Stephan Brandhorst