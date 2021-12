Ondanks vuurwerkverbod zitten hondenpensions vol: "Er wordt toch wel geknald"

De kerstvakantie en de jaarwisseling zijn traditioneel gezien drukke tijden voor de dierenopvang. Hondenpensions zitten doorgaans vol met oud en nieuw, om de dieren weg te houden van al het knalgeweld. En ook wintersportende vakantiegangers brengen hun viervoeter onder in een hondenhotel. Maar hoe zit het met die drukte ten tijden van corona en een vuurwerkverbod?

Adobe Stock

Bij hondenpension De Beemstervelden in Middenbeemster gaat het dit jaar met vallen en opstaan. Momenteel rennen zo'n vijftig honden rond op het verblijf. Dat is de helft van de totale capaciteit. "En ik krijg nu al veel afmeldingen omdat er geen vuurwerk afgestoken wordt dit jaar. De bangste honden komen wel, maar het is veel rustiger met de jaarwisseling dan andere jaren", laat het pension weten.

Anne van Dierenhotel Pocahondas uit Abbenes schetst een ander beeld. Zij heeft met de jaarwisseling 104 honden op bezoek. Dat is bijna evenveel als in 2019 - toen er geen vuurwerkverbod was. "Vorig jaar waren er wél veel minder honden, door het verbod denk ik. Maar ik denk dat mensen inzien dat er toch wel geknald wordt, en dus zitten we nu weer bijna helemaal vol." "Vorig jaar was het dramatisch", merkte ook Ben van dierenpension 't Schipperke uit Berkhout. Dat kwam volgens hem door de lockdown en door het vuurwerkverbod. Maar ook hij denkt dat zijn klanten vermoeden dat er toch wel vuurwerk afgestoken wordt dit jaar. Dus komen de honden gewoon naar zijn hondenhotel. "Ik zit midden in de polder, dus mensen brengen voor de zekerheid hun hond hier gewoon naartoe. Hier hoor je het vuurwerk nauwelijks." 'Mensen gaan er weer op uit' Ben legt uit dat de dierenopvang voor een groot deel afhankelijk is van toerisme. Als veel mensen op vakantie gaan, dan worden veel huisdieren naar het pension gebracht. Daarom was het vorig jaar rustig in zijn opvang. Er werd toen minder gevlogen. "Als de mensen nergens naartoe kunnen, dan blijft het hier ook leeg."

Maar van die reisbeperkingen ziet Ben dit jaar niks terug. "Het gaat goed, mensen kunnen en willen weer weg." In 't Schipperke banjeren momenteel tachtig tot negentig honden rond. Dat is 85 procent van de capaciteit. Bij De Beemstervelden merken ze wel verschil in het aantal honden dat in het pension verblijft dit jaar. "Als je naar een vakantiepark wil, maar er valt daar niets te doen, dan blijf je lekker thuis. En de hond dus ook." Toch is het ook daar niet uitgestorven. "Ik moet ophangen, want er komen nu klanten aan."