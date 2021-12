'Onnodige vertraging' in hoger beroep doodgeschoten Beverwijker bij Jopenkerk

Het hoger beroep van de 27-jarige verdachte van het neerschieten van de Beverwijkse Burak Arslan, bijna twee jaar geleden in Haarlem, loopt volgens de advocaat van de verdachte onnodige vertraging op. Dat liet hij vanochtend weten in de rechtszaal.

De rechters (in hoger beroep officieel 'raadsheren') gingen met de officier mee: zij besloten vanochtend nog tijdens de zitting dat de verdachte in de gevangenis blijft. Maar Admiraal vindt dat de zaak te lang duurt. En 'daarvoor toont het Hof begrip', voegde de rechter toe aan haar beslissing.

Om die reden, en omdat de zaak zich volgens hem te lang voortsleept, vroeg hij vanochtend om voorlopige vrijlating. Tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt. De officier van justitie kon zich niet in dat verzoek vinden.

De verdachte ging in beroep tegen zijn veroordeling. Zijn advocaat Alexander Admiraal zei tijdens de zitting: "Het staat vast dat mijn cliënt werd beroofd van verdovende middelen." Daarna zei hij tegen NH Nieuws: "Wij hebben altijd gezegd dat het zelfverdediging is geweest."

"Het verplaatsen van het onderzoekdossier mag drie maanden duren, we zijn een jaar verder"

Quote

Admiraal nam met dat begrip geen genoegen. Toen de rechter de zitting wilde afsluiten, zei de advocaat van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

'Een jaar verder'

De rechters lieten daarnaast blijken het onderzoeksdossier van de zaak pas onlangs ontvangen te hebben. Daardoor zouden er pas bij de volgende inleidende zitting verdere beslissingen genomen kunnen worden in de zaak.

En juist dat steekt bij de advocaat. "Het is schandalig. Het overbrengen van een dossier van de ene naar de andere rechtbank mag drie maanden duren, we zijn een jaar verder. En het is niet alsof er dertig mappen zijn."

Verzoek om sneller verloop rechtszaak

Hij vindt dat de rechter, in samenwerking met het logistieke centrum van de rechtspraak, zo snel mogelijk moet zorgen voor een inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Hij ziet geen heil in nog een inleidende zitting, die nu gepland staat op 22 maart. "Dat is voor niemand goed, voor de verdachte niet en ook niet voor de nabestaanden van het slachtoffer."

Hoewel de rechter aan de ene kant liet weten een snellere zitting zeer aan te moedigen, hield zij vol dat het initiatief van de planning bij de advocaat ligt. Ze verzocht hem contact op te nemen met het logistieke centrum voor een sneller verloop van de rechtszaak. Volgens Admiraal is dat "de wereld op zijn kop."