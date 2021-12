Voordeur van woning in Zuidoost beschoten

Een voordeur in Zuidoost is vermoedelijk vannacht beschoten. De bewoonster trof vanmorgen een gat aan in de deur van haar woning in Gooioord.

De bewoonster van het huis trof vanmorgen rond 09:00 een gat aan in de deur in Gooioord in Zuidoost. Ze vermoedt dat er vannacht is geschoten. De politie trof vanmorgen een kogelgat en een patroon aan. De forensische opsporingsdienst is onderweg voor sporenonderzoek.

Eerder deze week werd in Zuidoost ook al een beautysalon beschoten.