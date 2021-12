Schaatsers blij dat Haarlemse ijsbaan open is: "Geweldig dat we kunnen sporten"

"Ik ben super blij dat we open zijn", vertelt directeur van de ijsbaan Rob Kleefman. "Dat zijn de mensen ook, dat zie je." Hoewel hij blij is, is het volgens hem niets in vergelijking met hoeveel mensen normaal in de kerstvakantie komen schaatsen.

De ijsbaan is overdekt, maar heeft wel een overkapping. Omdat het wordt gezien als een buitenlocatie kan de ijsbaan openblijven. "Daar zijn we op dit moment bijzonder gelukkig mee", zegt Kleefman. Er mogen maximaal 250 mensen op de baan en van tevoren moeten bezoekers een tijdslot reserveren. "Per kwartier laten we er 40 binnen, omdat we weten dat mensen tussen een uur en anderhalf uur schaatsen gemiddeld."

Tijdslot bemachtigen

Een bezoeker is al vroeg op gestaan om een rondje te schaatsen. Hij vindt de net gedweilde baan lekkerder schaatsen dan natuurijs. "Ik vind het geweldig dat we kunnen sporten", vertelt de gepensioneerde man. "Op de racefiets is met dit weer ook niet te doen. Een beetje hardlopen of mountainbiken zou kunnen, maar voor de mensen die willen schaatsen is dit prima."

De schaatser vertelt dat het nog knap lastig was om een tijdslot te bemachtigen. "Ik moest inloggen en dat lukte maar niet, en alles zat vol. Maar goed, uiteindelijk had ik gisteren nog de laatste plek van 7.00 uur kunnen bemachtigen. Er was nog één plek beschikbaar en dat was ik."

Geen treintjes maken

Op een bord verschijnt de tekst 'Treintje rijden niet toegestaan'. "Dat houdt in dat je niet met massa's achter elkaar gaat schaatsen. Dat was in het verleden wel zo, dan zag je hier wel eens treintjes voorbij komen van veertig, vijftig, zestig man. Dat kan gewoon niet meer, dus dat proberen we te voorkomen", zegt de directeur.

Als mensen toch een treintje maken, worden ze er op aangesproken of er wordt over de ijsbaan omgeroepen dat dat niet de bedoeling is. Verder moeten de schaatsers anderhalve meter afstand houden en heeft Kleefman een mondkapje op, maar dat hoeven bezoekers tijdens het schaatsen niet.

Kleefman vindt dat iedereen zich goed aan de regels houdt. "Voor ons is het belangrijk om open te blijven", besluit hij. "Je bent niet voor niets een ijsbaan en wilt mensen in de winter hier gewoon hebben."