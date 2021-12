Buurt- en wijkhuizen blijven open in lockdown: "Het is écht nodig"

Bijna alles is gesloten tijdens de tweede harde lockdown, maar buurthuizen en wijkcentra mogen gewoon openblijven. Uiteraard op afstand en zo min mogelijk. Allemaal om kwetsbare inwoners en jongeren toch te kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd. En daar zijn ze in Hoorn maar wat blij mee. "Het is écht nodig dat we openblijven."

De verzwaring van de maatregelen is voor iedereen zwaar. Zeker voor inwoners met een beperkt sociaal netwerk of een kwetsbaarheid. Geplande activiteiten die sociaal isolement en eenzaamheid tegengaan tijdens de feestdagen kunnen in aangepaste vorm dus doorgaan, vertelt directeur Jessica van der Bilt van Stichting Netwerk. "Aandacht voor elkaar, dát is belangrijk in deze tijd. Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat kleine problemen groter worden."

"Onze jongerenwerkers zijn actief op straat, kinderwerkers plannen een activiteit voor een geselecteerd groepje kinderen en sociaal werkers blijven in contact met de inwoners waar nodig", vervolgt zij.

Stichting Netwerk is niet zomaar een stichting, maar een organisatie waarin verschillende initiatieven samenwerken. Er wordt samen met buurtbewoners geklaverjast, geschilderd, getekend en gebiljart. Er is zelfs een heus mannenkoor dat voor iedereen toegankelijk is, en er zijn naailessen.

Ook kunnen inwoners een kopje koffie komen drinken, een spelletje doen of bijvoorbeeld een praatje maken. Allemaal om inwoners te helpen en met elkaar te verbinden. "Doordat inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten, proberen we onder andere eenzaamheid te voorkomen en geven we inwoners een zinvolle dagbesteding en structuur", legt de directeur uit.

Elke vrijdagmiddag verzorgt Thea Leonhardt uit Kersenboogerd een rummikub, sjoel- of klaverjasmiddag. Zij huurt een zaal in het wijkcentrum van Stichting Netwerk, om zo eenzaamheid in de wijk tegen te gaan. Er is ook veel animo en de opkomst is hoog, vertelt Leonhardt. "Zo'n 50 mensen komen die middag. De meeste zijn alleenstaand en voelen zich erg eenzaam. Dankzij deze middagjes hebben ze ook 'n verzetje. Dat gun ik die mensen ook. Ze kijken hier echt naar uit."