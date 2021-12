Metroverkeer opnieuw stilgelegd door storing

Het metroverkeer ligt sinds 9.00 vanmorgen uur stil. De lijnen 50, 51, 52, 53 en 54 rijden niet vanwege een storing in het verkeersleidingsysteem.

Het GVB meldt via Twitter dat de lijnen tijdelijk stilstaan. In de metro's en op het perron wordt omgeroepen dat het nog niet bekend is wanneer de metro's weer zullen rijden.

Een woordvoerder van het GVB laat weten dat de metro’s naar de stations zijn gereden en het systeem gereset wordt. Dit duurt in ieder geval 30 minuten. "We onderzoeken de oorzaak van de storing en focussen nu op het zo snel mogelijk weer uit te kunnen rijden."

Het metrosysteem lag de afgelopen maanden vaker plat. Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries heeft het nieuwe beveiligingssysteem CBTC voor een groot percentage van de vertragingen van de metro's gezorgd.