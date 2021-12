20-jarige Horinees gewond na steekpartij op feestje in Hoogwoud

Bij een steekpartij op een feestje aan de Koningspade in Hoogwoud is vannacht rond 01:00 uur een 20-jarige man uit Hoorn gewond geraakt. Een 24-jarige man uit 't Veld is aangehouden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er ruzie is ontstaan op een feestje in een kantine. Die ruzie ontaarde in een steekpartij waarbij de 20-jarige Horinees gewond raakte. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is nog niet bekend. Op het feestje waren meerdere mensen aanwezig. De politie doet onderzoek naar de steekpartij en spreekt getuigen over wat er precies gebeurd is.