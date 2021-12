Revelatie Merijn Scheperkamp verrast tijdens OKT op 500 meter, N'tab tweede

Merijn Scheperkamp weet precies op het juiste moment te pieken op het olympisch kwalificatietoernooi. De 21-jarige Hilversummer reed de 500 meter in 34,45 seconden en pakt met de snelste tijd zo goed als zeker een ticket voor de Spelen in Peking. Ook Dai Dai N'tab, die tweede werd, zit nog in de wachtkamer voor de Spelen.