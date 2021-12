Beautysalon beschoten in Amsterdam-Zuidoost

Een beautysalon aan de Grubbehoeve in Amsterdam-Zuidoost is deze week beschoten. De politie is vanavond een onderzoek gestart.

In het raam naast de zaak werden vanavond twee kogelgaten gevonden. Het is nog niet duidelijk wanneer er is geschoten. "Het personeel is er van woensdag tot vanavond niet geweest, dus het is ergens in die tijd gebeurd", zegt een politiewoordvoerder.

De Forensische Opsporing van de politie zal sporenonderzoek doen. De politie vraagt getuigen zich te melden.