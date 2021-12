Het sportmoment van Edward Dekker: arm in arm met IJzeren Rinus 

IJzeren Rinus. Twee woorden, geen achternaam. Het is voldoende om te weten over wie het gaat. Een icoon. De eerste Nederlander die de Cup met de Grote Oren in de lucht mocht houden na het winnen van de Europa Cup I in 1970. De tijd dat Feyenoord de rijkste club in het Europese voetbal was. Nog ver voordat dat latere miljoenenbal Champions League ging heten. Voor de goede orde: een tijd waarin ik nog niet geboren was.

Rinus Israel en Edward Dekker (r) - NH Sport / Edward Dekker

Wikipedia leest ook klopt. Rinus Israel was dit najaar te gast in onze nieuwe talkshow De Aftrap. Om te praten over voetbal. Dat doet Rinus graag. Niet voor niets hoor je hem ook nog wekelijks op de radio bij Leo Driessen in het NH Sportcafé. IJzeren Rinus dus. Achternaam Israel. Zonder puntjes op de e. Eens te meer het bewijs dat lang niet alles wat je opleest ook klopt. Rinus Israel was dit najaar te gast in onze nieuwe talkshow De Aftrap. Om te praten over voetbal. Dat doet Rinus graag. Niet voor niets hoor je hem ook nog wekelijks op de radio bij Leo Driessen in het

Tekst gaat verder onder de tweet.

Rinus heeft weinig woorden nodig om - met flink wat ironie- te laten blijken wat hij vindt. Dat was volgens mij altijd al zo. Check vooral dit fragment uit de periode dat hij trainer van FC Den Bosch was.

Tekst gaat verder onder de video.

Rinus Israel: "Héé, krullenbol!" - NH Nieuws

omdat zijn kleindochter Rachel de Haze daar met VOC handbalde. Als trainer van het Haarlemse Young Boys mocht ik hem ook vaak interviewen en zoals gezegd op de radio werd hij door de jaren heen een vaste klant.



Door de jaren heen kwam ik Rinus vaak tegen. Hij was geregeld in sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord te vinden,. Als trainer van het Haarlemse Young Boys mocht ik hem ook vaak interviewen en zoals gezegd op de radio werd hij door de jaren heen een vaste klant. Tekst gaat verder onder de foto.

Rinus Israel in 2011 als trainer van Young Boys met Rodney Cairo (r) - Pro Shots / Ed van de Pol

Verdediger Berghuis

Rinus zorgde voor verreweg het vermakelijkste slot van De Aftrap uit de eerste seizoenshelft. Staand bij het bord met ons favoriete elftal van de week mocht hij één speler wisselen. Het ging niet helemaal vlekkeloos zal ik maar zeggen. Steven Berghuis belandde centraal achterin. Citaat: "Hij moet verdedigend sterker worden."

Quote "Ik heb nog nooit zoveel tijd aan een elftal besteed" Rinus Israel

En op een gegeven moment hadden we nog maar negen spelers over...."Dat is makkelijk verlopen, hè?", besloot Israel zijn eigen bijdrage bij het bord. Om daar fijntjes aan toe te voegen: "Ik heb nog nooit zoveel tijd aan een elftal besteed."

Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 5 november met Rinus Israel en Aaron Meijers - NH Sport/Edward Dekker

Na afloop kwam er een boze reactie van een kijker binnen die vond dat we niet met z'n allen zo om Israel hadden moeten lachen. Hij had ze niet helemaal meer op een rijtje was zijn conclusie. Als dat zo was, hadden we het zeker niet zo uitgezonden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Aaron Meijers ((l) en Rinus Israel (r) te gast bij De Aftrap - NH Sport / Rob de Bruijn

Arm in arm

Lichamelijk kan de spijkerharde verdediger van weleer wél af en toe wat hulp gebruiken. Voorafgaand aan de uitzending gingen we in een restaurant op De Dijk wat eten.



Op de terugweg naar de auto vroeg Rinus om een arm, omdat de benen niet meer de benen van de aanvoerder van Feyenoord uit 1970 zijn. Voordat ik het wist, liep ik arm in arm met IJzeren Rinus door de donkere straatjes van Volendam. Mooi. IJzeren Rinus. Komend voorjaar wordt hij 80 jaar. Held van velen. Gewoon van zichzelf.