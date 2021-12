Bieden op liedjes of plaatsnaamborden: radiomarathon Serieus Langedijk begonnen

Mediapartner Langedijk Centraal sprak met één van de radiodeejays en Wethouder van Langedijk Nils Langedijk. Met een druk op de knop van laatstgenoemde is Serieus Langedijk gisteren van start gegaan.

Tot en met 31 december zitten dj's Didier Ruijters, Thomas Lute en Stef Callenbach vast in Café De Schelvis in Zuid-Scharwoude om geld in te zamelen voor Stichting Help-Elkander. "Voor Langedijkers, door Langedijkers. Waar een klein dorp groot in kan zijn."

20.000 euro in 2020

Vorig jaar ontstond het idee om een lokale Serious Request-actie op te starten en dat werd een groot succes: er werd maar liefst 20.000 euro opgehaald voor de voedselbank. Dat smaakte naar meer. Thomas Lute: "Het zou mooi zijn als we hetzelfde kunnen binnenhalen of meer. Ieder bedrag is meegenomen, het maakt ons niet heel veel uit of we nou 5.000 euro binnenhalen of 25.000."

"Wij maken hier de komende dagen een radioshow, vijf dagen lang voor het goede doel Help-Elkander, en mensen mogen liedjes aanvragen voor geld", vertelt Thomas. Stichting Help-Elkander biedt sinds 2018 gezinnen die in armoede leven gratis een verzorgde vakantie van een week. Zo kunnen ze hun sores even loslaten en de batterij weer kunnen opladen.

Dijk en waard

Net als vorig jaar staan er oranje bakken op het terras van Café De Schelvis. Hierin kunnen mensen nog goed bruikbare spullen stoppen om iemand anders blij mee te maken. Denk aan tuinmeubilair, interieurartikelen, huishoudelijke spullen, beddengoed, toiletartikelen, speelgoed enzovoort.

Een inzamelingsactie voor Serieus Langedijk opstarten kan ook. Zoals de gemeente bijvoorbeeld deed. Wethouder Nils Langedijk: "Vanuit alle dorpskernen schenken we een plaatsnaambord, zodat ze geveild kunnen worden."

Dit plaatsnaambord van de gemeente Langedijk is extra speciaal omdat de gemeente binnenkort haar naam verandert naar Dijk en Waard. Een echt collector's item dus. "We denken dat daar wel Langedijkers in geïnteresseerd zijn" zegt Nils Langedijk. Bieden kan via Marktplaats en vanaf honderd euro.

Serieus Langedijk is live te volgen via Streekstad Centraal op 107.2 FM en Ziggo kanaal 47. De videostream, allerlei nieuwtjes en nog veel meer zijn te vinden op serieuslangedijk.nl en neem ook een kijkje op Facebook.