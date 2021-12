Oma (Joke) Joosten durft nog steeds niet naar huis: 'Koninklijke onderscheiding gejat'

Na een inbraak in haar huis waarbij een enorme ravage is aangericht, is de koninklijke onderscheiding van oma Joke Joosten uit Hoofddorp hoogstwaarschijnlijk gestolen. Zij slaapt nu nog bij haar kinderen en het is nog maar de vraag of ze zich ooit weer veilig gaat voelen in haar huis. "Wij zijn met de hele familie bang dat ze nooit meer de vrolijke oude wordt."

Joke Joosten is geen onbekende in Hoofddorp. "Als ik vertel wie mijn oma is, kennen veel mensen haar wel", vertelt kleindochter Jennifer. "Het komt waarschijnlijk door het vele vrijwilligerswerk dat zij vroeger heeft gedaan."

Voor dit werk is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en juist dit speldje is nu gestolen. De dochters van Joke zijn nu al twee dagen aan het opruimen en tot nu toe mist alleen de koninklijke onderscheiding. Jennifer: "Mijn oma had heel veel spullen. Het is daar soms net een museum, dus het opruimen duurt nog wel even."

Geld inzamelen

Volgens Jennifer is haar oma niet voor de schade verzekerd en kan zij deze niet van haar AOW betalen. Een inzamelingsactie moet hier soelaas gaan bieden: het doel is om 2.500 euro op te halen voor nieuwe sloten en een deur. Maar Jennifer weet niet of haar oma zich nog veilig gaat voelen in haar huis. "Wij zijn met de hele familie bang dat ze nooit meer de vrolijke oude wordt."