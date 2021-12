Omstreden Egmonds paard in 'winterstalling', na opknapbeurt weer te zien

Leden van de Facebook-groep Hart voor Egmond keken gek op: het omstreden witte paard in Egmond aan Zee is verdwenen. Maar dat is niet voor lang, vertelt een gemeentewoordvoerder aan NH Nieuws. Het paard is in 'winterstalling' voor onderhoud: na oudjaar is het kunstwerk weer in Egmond te zien. Het is nog niet bekend op welke plek dat gaat zijn.

Omdat het witte paard aan de Egmonderstraatweg - bij de kruising met de Voorstraat - regelmatig wordt beklad, is het tijd voor een grote schoonmaak. Daarbij wordt het kunstwerk ook gecontroleerd op beschadigingen. "Dat moet af en toe", aldus de woordvoerder. "Er is geen recente aanleiding (in de vorm van vandalisme, red.) om hem weg te halen."

Of 'Stairway To Ringo', zoals het witte paard met blauw hondje heet, weer op dezelfde plek komt te staan, is nog niet bekend. Dit jaar liet de gemeente weten op zoek te zijn naar een nieuwe locatie.

Beschilderd, bewerkt met een decoupeerzaag en in de fik gestoken

Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de Paardenparade, een permanente kunstroute die die de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Schermer en Graft-De Rijp met elkaar verbindt. Het Egmondse paard is het enige van de tien paarden op de route dat het regelmatig moet ontgelden. De kosten van reparaties liepen in de duizenden euro's, alleen al het 'hufterproof' maken van het beeld - waarbij onder meer het hondje van gietijzer werd gemaakt - kostte 9.000 euro.

Inmiddels heeft het witte paard op sokkel met daarop een blauw hondje alle graffitikleuren al gehad, is het bewerkt met een decoupeerzaag en moest ook het hondje op het paard het ontgelden. Vorig jaar werd het beeld in brand gestoken. Het was toen maar de vraag of het zou terugkeren.