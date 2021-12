Amsterdam NL V Historische bussen en decorstukken verloren gegaan bij brand: "Hart van Ruigoord weg"

Kunstenaarsdorp Ruigoord werd vanochtend opgeschrikt door veel rook. De centrale werkplaats op het terrein stond in brand. Van alle spullen die in vlammen zijn opgegaan, zijn de twee oldtimerbussen het meest waardevol voor de Ruigoorders. Een atelierhouder treurt om wat er verloren is gegaan. "Het hart van Ruigoord is weggehaald door deze brand."

De loods was een gezamenlijke werkplek met houten werkbanken en een opslag voor veel gedeelde en persoonlijke spullen. Rondom de schuur staan verschillende kunstateliers. Een vrouw die naar het vuur staat te kijken had haar atelier net naast de loods staan: "Gelukkig staat de wind de andere kant op en blijven onze ateliers bespaard. De auto die voor de loods stond is nog snel weggehaald."

Maar dat maakt de pijn niet minder. Op het terrein worden veel festivals, zoals Landjuweel en Georgie's Wundergarten, georganiseerd, waarvan veel decors en muziekinstallaties in de loods stonden. "Hier stonden ook twee belangrijke bussen, de DAF-bus en de Luchtbus", zegt een van de gedupeerden. "Met de bussen gingen we weken op reis. We zijn zelfs helemaal naar de grens van Turkije gereden." De bussen hebben naast emotionele ook historische waarde: "De Luchtbus is al 62 jaar oud, vol liefde en aandacht werd 'ie al drie jaar weer opgebouwd."

Quote "Dit is het einde van het verhaal, die bus is niet te vervangen" kunstenaar ruigoord

Een Ruigoorder is door de hulpdiensten onderzocht vanwege het inademen van rook, maar 'dat viel gelukkig mee. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. "Ik weet dat er een oven in de loods stond, maar die was gister nog uit. Dat kan het toch niet zijn?", laat een kunstenaar weten. Heropbouw De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand wanneer het vuur is uitgebrand. Een man die al langer rondloopt op Ruigoord vraagt zich meteen af hoe deze schade ooit bekostigd zal worden: "Hoe we dit weer gaan heropbouwen is nog een hele grote vraag. Misschien kunnen we een crowdfunding starten?", zegt hij terwijl hij vol ongeloof naar de vuurzee staat te kijken.