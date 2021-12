Gymleraar Harry (64) maakt grijs schoolplein groen, zelfs in vakantie

Het schoolplein van het Integraal Kind Centrum (IKC) in IJmuiden was een grijze stenenmassa, maar niet meer sinds gymleraar Harry van der Burg (64) zich ermee bemoeit. Er zijn speeltoestellen gekomen en midden in zijn vakantie is hij er om wilgen te planten. "Toestellen waren stap één. Nu moet het schoolplein groener worden."

Theo Brouwer en Harry van der Burg - Thomas Jak / NH Nieuws

"Daar wil ik een rij boomstammen om op te zitten, voor die verhoogde tegels", wijst Harry van der Burg (64) op het plein aan de achterkant van de school. "En daar aan de zijkant in het midden een zandbak in de vorm van een driehoek. En het zou mooi zijn als we iets zouden kunnen met het water dat hier keihard uit de afvoer van het schoolgebouw op het plein klettert als het regent." Aan ideeën geen gebrek bij Van der Burg, maar er moest volgens hem dan ook wel iets veranderen aan de grote, grijze, stenen schoolpleinen voor-, achter- en naast het Integraal Kind Centrum (IKC) in IJmuiden. Hij is er vier dagen per week gymleraar op de basisscholen in het centrum, en daarnaast sinds twee jaar bezig het schoolplein een make-over te geven zoals je alleen in kerstspecials op tv ziet. Officieel is hij 'leider van de pleinwerkgroep', maar van die term rilt hij. Paraat in zijn vakantie "Leider... ", zegt hij bijna spottend, "Ik heb er gewoon lol in om dit te doen." Die opgeruimde houding werpt zijn vruchten af voor het IKC, want sinds Van der Burg zich met het schoolplein bemoeit, is het er een stuk leuker geworden voor de kinderen: zo zijn er doeltjes gekomen, schilderingen op het schoolplein om spelletjes op te spelen, een glijbaan, en nog meer. Meer dan genoeg, zou je zeggen, maar niet voor Van der Burg. "De speelapparaten waren nog maar stap één van mijn plan", legt Van der Burg uit. "Nu moet het schoolplein groener worden." En dus staat hij op het schoolplein met laarzen en handschoenen aan, en aardewoeler paraat om de net aangeleverde wilgen te planten. Midden in zijn vakantie, maar opmerkingen daarover wuift hij weg. "We doen vandaag gewoon even een uurtje, even lekker bezig zijn."

Nieuwe bomen IKC / De Boekanier Thomas Jak / NH Nieuws

"Een uurtje?" onderbreekt Theo Brouwer (39) hem vanonder zijn blauwe klepmuts, "we zijn hier al de hele ochtend!" Brouwer is boswachter en oud-leerling van Van der Burg, en biedt hem bij zijn schoolpleinproject een helpende hand waar mogelijk. "En zo gaat dat altijd hè", zegt Brouwer. "Harry maakt hier iets prachtigs van en steekt daar ontzettend veel tijd in. Dus ik help hem, maar alleen omdat het Harry is." Hulp van alle kanten En Brouwer is niet de enige. Hulp komt inmiddels van van alle kanten. Er zijn subsidies (Van der Burg: "Dat moet je soms net weten"), er was een sponsorloop, bedrijven uit de buurt dragen bij en de Cruyff foundation werkte mee. Vooral de nieuwe waterpomp die twintig meter de grond in gaat, is een pronkstuk. Voor de tweede stap in het plan van Van der Burg, de vergroening van het plein, heeft hij nu een budget van zo'n zestigduizend euro. Dat is veel, "maar je wil niet weten wat speeltoestellen kosten", zegt Van der Burg. "Echt bakken met geld. Het verhogen van die tegels daar, dat zou duizenden euro's kosten. Gelukkig was er een andere oud-leerling, een stratenmaker, die kon helpen."

Quote "Die kinderen moeten rennen en met hun vingers door de aarde wroeten" Harry van der Burg, Gymleraar op het IKC

En via Brouwer ("en de gemeente, die hebben ze vandaag zelfs afgeleverd") ligt er een stapeltje wilgen, die hij en Van der Burg samen in de smallere strook aan de zijkant van het schoolplein planten. Die strook was tot voor kort onbegaanbaar, maar nu komen er bomen en twee moestuintjes, waarvoor de tegels de grenzen al in een vierkant afbakenen. "We moeten opschieten!" Lof voor zijn harde werk wuift Van der Burg vakkundig weg. "We hebben hier een geweldige groep leraren hè. Die doen allemaal iets extra's voor de school. Dat vind je vooral bij speciaal onderwijs, zoals hier. En ik kan het weten, ik zit al lang in het vak. Oud-leerlingen van mij zijn vijftig!" Dan gaat er in een naastgelegen tuin een deur open: "Doe maar!", roept een vrouw. Van der Burg, leunend zijn woeler, doet net of hij opschrikt. "Heeft ze het nou tegen haar hond of tegen mij? We moeten opschieten, Theo!" In maart moet alles wel zo'n beetje staan, verwachten Brouwer en Van der Burg. De bomen, boomstammen, houtsnippers, speeltoestellen, skelterbaanschilderingen voor de allerkleinsten en alles wat zij nog meer kunnen bedenken om het plein leuker en groener te maken. "Veertig uur per jaar krijg ik hier officieel voor", zegt Van der Burg, terwijl hij met zijn vinger op zijn voorhoofd tikt. "Maar ik vind het gewoon leuk. En ik vind dat die kinderen lekker bezig moeten zijn. Rennen en met hun vingers door de aarde wroeten. Het is toch mooi als dat straks kan op het schoolplein?"