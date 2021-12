In Blaricum gaan PvdA en GroenLinks als één partij de verkiezingen in

Landelijk is het samengaan van de Partij van de Arbeid en GroenLinks een heet hangijzer. In Blaricum bestaat daar geen discussie meer over. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart doet de PvdA/GL in het Gooise dorp mee als één partij.

Is Blaricum daarmee het voorbeeld voor de rest van het land? "Misschien wel", lacht Bea Kukupessy. "Let op, wij hebben een gezamenlijke lijst. Dat is best uniek, want dat is heel wat anders dan samenwerken", aldus de vrouw die al 23 jaar in de lokale politiek zit.

Volgens de politica is het samenvoegen van deze twee partijen in een dorp als Blaricum een eenvoudigere klus dan elders in het land. "Er is ook weinig 'links' in onze gemeente van zo'n 12.000 inwoners", concludeert zij.

Twee zetels

De Blaricumse zegt dat het verdergaan als één partij een logische en goede stap is. De PvdA en GroenLinks zijn in Blaricum kleine partijen. De bundeling van krachten moet bij de gang naar de stembus op woensdag 16 maart één, wellicht twee zetels opleveren. "Alleen bereiken we dat niet", is haar aanvulling. Daar komt bij dat de partijen qua ideeën op dezelfde lijn zitten, waardoor samengaan de juiste optie was.

Het was dan ook snel beklonken, merkt Kukupessy op. Volgens de kersverse lijsttrekker van de nieuwe partij zijn de eerste gesprekken in oktober gevoerd. Inmiddels hebben de leden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 'Samenwerken aan een Sociaal Duurzaam Eerlijk Blaricum' vastgesteld.

Ging vanzelf

Dat schrijven van het programma ging vanzelf, zo bevestigen Kukupessy en Mark Veldhuis, bestuurder bij GroenLinks. "Het was niet moeilijk om te komen tot een programma dat door beide partijen wordt gedragen", stelt laatstgenoemde.

Kukupessy, al heel lang lid van de landelijke GroenLinks, zelf zit tot maart namens de Blaricumse Partij in de gemeenteraad. In september heeft ze laten weten na de verkiezingen een ander politiek pad te volgen, namelijk dat van de zojuist opgerichte GroenLinks-afdeling Blaricum. Die politieke tak is nu dus onderdeel van de nieuwe partij PvdA/GL.