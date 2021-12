Twee jaar cel voor oprichter Loterijverlies die Bergense villa kocht van verduisterd geld

De man sluisde een bedrag weg van in totaal ruim 2,8 miljoen euro. Hij begon in 2008 met procederen tegen de Staatsloterij. Dit deed hij nadat duidelijk was geworden dat de loterij jarenlang had geadverteerd met onjuiste winkansen door niet verkochte loten te laten meedingen naar de prijzenpot.

Zeven jaar later bevestigde de Hoge Raad dat de Staatsloterij misleidend te werk was gegaan. Toen kreeg Loterijverlies een hoop nieuwe klanten: ruim 194.000 mensen sloten zich aan bij de stichting in de hoop een schadevergoeding te krijgen.

Verduistering, witwassen en valsheid in geschriften

Geld dat loterijdeelnemers aan het bedrijf van de man betaalden of doneerden was bedoeld om te procederen tegen de Staatsloterij, maar van een deel van het ontvangen geld kocht hij onder andere een privéwoning. Naast verduistering maakte de man zich schuldig aan witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Bovendien verduisterde de man via zijn bedrijf niet alleen het inschrijfgeld, maar droeg hij ook geen inkomstenbelasting en omzetbelasting af. Dit terwijl fiscaal adviseurs die hij om advies vroeg, hem wel meedeelden dat hij omzetbelasting moest afdragen. Ook deed de man over de jaren 2014 en 2015 onjuiste aangifte van de inkomstenbelasting. In totaal droeg de man hierdoor ongeveer 1 miljoen euro te weinig belasting af.

De zaak kwam aan het rollen toen de man in 2016 bij Eva Jinek te gast was in haar talkshow. Jinek confronteerde hem met een artikel dat de volgende dag in De Telegraaf zou verschijnen. Dat ging over de miljoenenlening die hij via een trustbedrijf op het Britse eiland Isle of Man aan zichzelf had verstrekt om een luxe villa in Bergen te bemachtingen.