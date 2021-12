Naardens icoon gaat vaker open: "Fijn dat het stadhuis weer bereikbaar wordt"

De deuren van het stadhuis in Naarden gaan vanaf volgend jaar weer vaker open. Dat heeft de gemeente Gooise Meren samen met Stichting Huis van de Stad beklonken. Met een nog vorm te geven programma moet de stilte in het stadhuis worden verbroken en het monument weer toegankelijk worden voor inwoners en andere geïnteresseerden.

Sinds de politiek door de fusie tussen Bussum, Muiden en Naarden nu al jaren vergadert in Bussum, is het stadhuis in Naarden een stille plek geworden. Er gebeurt weinig meer in dit 'icoon van de vesting': er vinden bijna alleen nog huwelijken plaats. In weekenden werden er tot coronatijd rondleidingen verzorgd, maar daar bleef het wel bij.

Daar moet verandering in komen, is de wens in Naarden en omgeving. Vorig jaar al is er een plan ingediend door Vereniging Vestingstad Naarden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie met als gedachte dat erfgoed een belangrijke rol moet spelen bij het 'verbinden van inwoners'. De subsidieaanvraag is gehonoreerd en dat heeft mede de nieuwe bestemming van het stadhuis mogelijk gemaakt.

Monument

"Fijn dat het weer bereikbaar wordt voor de gemeenschap", zegt Saskia Simons tegen NH Nieuws. Zij wordt in 2022 de 'Vrouw des Huizes' van het 'Huis van de Stad', zoals het project heet. De voormalig stadspromotor van Naarden gaat zich de komende periode bezighouden met de openstelling van het monument en de opbouw van de organisatie.

Over de concrete invulling van het programma valt nu nog weinig te zeggen, maar ideeën zijn er genoeg - al gooien corona en de bijbehorende maatregelen vooralsnog roet in het eten voor bijvoorbeeld bijeenkomsten. Volgens Simons is het vooral belangrijk dat het markante gebouw weer 'ten dienste komt van de samenleving', zodat inwoners en andere belangstellenden vanaf begin 2022 weer meer van het monument kunnen genieten.