Mondeling akkoord tussen Brobbey en Ajax: aanvaller gaat terugkeren in Amsterdam

Brobbey wilde zijn contract bij Ajax niet verlengen, waardoor hij deze zomer gratis de deur uitliep. In Duitsland tekende de geboren Amsterdammer een vierjarig contract. Na teleurstellende maanden lijkt de negentienjarige aanvaller nu terug te keren op het oude nest. Ajax wilde graag een optie tot koop afdwingen, maar daar is de Duitse club niet akkoord mee gegaan.

Brobbey trefzeker in Ajax-shirt

Brobbey, die vooral invaller was afgelopen seizoen, scoorde bij Ajax in 373 minuten zes keer. Een gemiddelde van 62 minuten per doelpunt.

In januari moet Ajax het doen zonder Sébastien Haller. De spits is opgeroepen voor de Afrika Cup en mist daardoor de uitduels met FC Utrecht en PSV. De andere spits in de selectie is Danilo.