Definitief: Ajax haalt Brian Brobbey op huurbasis terug

Brobbey wilde zijn contract bij Ajax niet verlengen, waardoor hij deze zomer gratis de deur uitliep. In Duitsland tekende de geboren Amsterdammer een vierjarig contract. Na teleurstellende maanden keert de negentienjarige aanvaller nu terug op het oude nest. Ajax wilde graag een optie tot koop afdwingen, maar daar is de Duitse club niet akkoord mee gegaan.

"Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt. Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars in het persbericht.

Brobbey trefzeker in Ajax-shirt

Brobbey, die vooral invaller was afgelopen seizoen, scoorde bij Ajax in 373 minuten zes keer. Een gemiddelde van 62 minuten per doelpunt.

In januari moet Ajax het doen zonder Sébastien Haller. De spits is opgeroepen voor de Afrika Cup en mist daardoor de uitduels met FC Utrecht en PSV. De andere spits in de selectie is Danilo.