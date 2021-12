Winterjassenactie van Gertien en Jos een groot succes: 140 jassen naar minderbedeelden

"Het geeft een voldaan gevoel, heel fijn", aldus Gertien Koster uit Haarlem. Samen met haar man Jos hing ze de afgelopen weken tientallen tweedehands winterjassen in de bomen aan de Schotersingel. Bedoeld voor mensen die het niet zo breed hebben. De actie is inmiddels afgelopen en meer dan geslaagd.

"In totaal hebben we ongeveer 140 jassen kunnen uitdelen. Er waren er nog een paar over, die hebben we naar een weggeefwinkel gebracht", vertelt Gertien. Ze komt zelf uit Harderwijk en daar bestond al een dergelijke 'jassenactie'. Inmiddels woont ze nu twee jaar in Haarlem, samen met Jos, en afgelopen zomer trouwde het stel. Als huwelijkscadeau vroegen ze hun gasten om tweedehands jassen mee te nemen, zodat ze ook in Haarlem een zelfde actie konden opstarten.

De afgelopen twee weken gingen Gertien en Jos iedere avond na het eten naar de Schotersingel om de jassen weer aan te vullen. Daar ontmoetten ze ook mensen die een jas kwamen uitzoeken. "Een meneer vertelde bijvoorbeeld dat het zijn eerste 'nieuwe' jas sinds 10 jaar was", vertelt Gertien.

Vrijkaartjes en bonnen voor koffie

Ook het nabij gelegen Museum voor de Geest werkte mee aan de actie. Gertien en Jos ontvingen vrijkaartjes en 'coffee-to-go'-bonnen van het museum en die mochten ze in de zakken van de jassen achterlaten. "Het museum heeft aangegeven om volgend jaar ook weer mee te werken aan de actie, mogelijk in samenwerking met andere partijen. Dat is ook wat we hopen, dat het zich ook naar andere delen van Nederland gaat uitbreiden."