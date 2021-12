Ultraton van Sam en Bas levert 80.000 euro op voor alvleesklierkankeronderzoek

Alle fondsen worden besteed aan onderzoek naar innovatieve behandelingen tegen alvleesklierkanker. Sam en Bas vertrokken om 07:15 uur bij het Olympisch Stadion in Amsterdam en finishten rond 15:00 uur aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam.

“Het was zeventig kilometer hardlopen. Tot zestig kilometer was het écht genieten, de laatste tien eerlijk gezegd op karakter. Bijna 80.000 euro is er opgehaald door 1.000 donateurs. Kippenvel, zoveel support!”, vertelt Bas, nadat ze de finish bereikten.

Ook Sam, die eigenaar is van Italië in de Polder in Opmeer, was in zijn nopjes. “Als je me vraagt of het ‘mee’ of ‘tegen’ viel, kan ik je daar niet eens antwoord op geven. Het was een emotionele tocht. Ik kan alleen maar blij zijn dat het goed gegaan is en dat we samen over de finish zijn gekomen."

Live te volgen

De ultraton van Sam en Bas was de gehele dag live te volgen op de Facebookpagina van Sam. Daarbij werd er met tafelgasten gesproken, konden mensen inbellen en vonden er optredens plaats. Eén van de gasten in de uitzending was Casper van Eijck, de arts voor wiens onderzoek de hardlopers geld ophaalden.