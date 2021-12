De Peiling: maagverkleiningsoperaties moeten onder essentiële zorg vallen

Maar liefst de helft van de volwassenen in Nederland kampt met overgewicht. Omdat mensen met overgewicht kwetsbaarder zijn voor corona, is de vraag naar maagverkleiningsoperaties sinds de pandemie met 15 procent toegenomen. Hoewel de aanmeldingen voor de operaties nu binnenstromen, zijn deze niet-essentiële operaties nog uitgesteld en loopt de wachtlijst op.

Omdat de niet-kritische zorg is afgeschaald, loopt de wachtlijst voor maagverkleiningsoperaties zoals een gastric bypass op. Inmiddels staan er al 2000 mensen met obesitas op een wachtlijst en komen er honderden per maand bij. Zo'n operatie is namelijk niet zonder risico's: er bestaat een kans van 1 op 1000 dat iemand na afloop op de intensive care belandt, aldus de Nederlandse Obesitas Kliniek. Toch is de situatie zorgelijk, omdat een coronabesmetting voor mensen met overgewicht een stuk gevaarlijker is.

Helft heeft overgewicht

80 procent van alle coronapatiënten op de IC heeft overgewicht en 40 procent heeft obesitas, blijkt uit cijfers van het Nationale Intensive Care Evaluatie. Overgewicht is in Nederland een groot probleem: de helft van de volwassenen is te zwaar (BMI van 25 of hoger). Zo'n 14 procent heeft ernstig overgewicht, met andere woorden obesitas (BMI van 30 of hoger). Naarmate het overgewicht toeneemt, treden gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger van aard.

Een maagverkleining lijkt misschien wel een makkelijke oplossing, maar in werkelijkheid is het een enorme opgave. Voordat je in aanmerking komt voor een maagverkleining, met alle risico's op complicaties van dien, moet je een uitgebreid en langdurig traject afronden.