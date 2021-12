Brandweerheld Otto (70) verrast met 'nepbrand': "Ons manusje-van-alles"

Brand bij de bakker, met dat in zijn achterhoofd racet Otto Wijma van zijn huis naar de brandweerkazerne in Muiden. De 'nepmelding' is bedacht om de net 70-jarige Otto op zijn verjaardag een speciale taart op te laten halen bij de bakker. "Je rekent wel op een verrassing, maar ik dacht niet dat dit het zou zijn", vertelt Otto achteraf.

's Ochtends rond 10:15 uur krijgt Otto de melding. "Op mijn pieper zag ik 'm binnenkomen, terwijl ik net door iemand gefeliciteerd werd aan de telefoon", vertelt hij na. "Mijn vrouw moest dat belletje maar even afmaken", lacht hij. Eenmaal aangekomen bij de 'brandende bakkerszaak' blijkt een rookmachine ingezet om Otto op het verkeerde spoor te zetten. Snel genoeg heeft hij al door dat er iets anders aan de hand is en verschijnt er een grijns op zijn gezicht.

Quote "We noemen hem ons 'technische lampje': hij heeft altijd wel een oplossing" Wiet Soonius - postcommandant brandweer Muiden

Een grote taart wordt in de handen van Otto gedrukt. "Dit is voor ons uniek, misschien wel voor heel Brandweer Nederland", aldus Wiet Soonius, postcommandant van de brandweer in Muiden. "Al 47 jaar bij de brandweer en op je zeventigste gewoon nog zo actief." Elk jaar moeten brandweerlieden na hun vijftigste nog een soort stormbaan doorlopen voor hun periodieke keuring. "Otto doet dat dus al twintig jaar", aldus Soonius. "Hij is het manusje-van-alles voor de post. We noemen hem ons 'technische lampje', hij heeft altijd wel een oplossing als er een probleem is. Voor al het onderhoud op de kazerne heeft hij altijd wel een idee."

Otto naast de rookmachine die hem voor de gek moest houden - NH Nieuws / Mark Arents

Als vrijwilliger bij de brandweer staat Otto dus al bijna 47 jaar klaar in Muiden. "Ik ben er toen via een familielid ingerold en het trekt mij nog steeds." Omdat hij zo belangrijk is voor de post, denkt Otto nog niet aan stoppen. "Ik blijf ook omdat er zo weinig mensen zijn. Het is een landelijk probleem dat er steeds minder vrijwilligers zijn bij de brandweer. Mochten er morgen zich tien melden op de stoep, ben ik misschien weg. Maar dat is nog niet aan de orde, dus ik blijf nog."