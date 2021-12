Waterleidingbreuk die deel van Zwaag platlegde, is door PWN weer gerepareerd

Door een breuk in de waterleiding zaten een flink aantal woningen in een deel van Zwaag zonder (drink)water, waardoor tientallen huishoudens tijdens kerst geen beroep konden doen op hun kraan, vaatwasser of douche. Ook zorgde de lekkage voor enige overlast, zoals wc’s die niet meer konden worden doorgespoeld, nadat het waterreservoir leeg was. Verder waren er geen gevolgen, bevestigt woordvoerder Caroline Dikkers van PWN.

Hier zijn ze op dat moment over geïnformeerd via een sms of e-mail, vervolgt zij. De storing duurde van vijf over half negen 's avonds tot circa half drie ’s nachts, laat het drinkwaterbedrijf weten.

Oorzaak

Wat de exacte oorzaak is, is nog steeds niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk dat de nachtvorst van de afgelopen dagen de boosdoener was, maar een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf kon dat maandagmiddag niet met zekerheid bevestigen. "PWN voert reparaties uit aan leidingen om te voorkomen dat ze door bijvoorbeeld slijtage kapot gaan. Helaas kan het soms gebeuren dat de leiding kapot gaat, voordat die reparaties gepland staan", benoemt Dikkers. "Vorst kan een factor zijn bij een leidingbreuk, maar het is niet duidelijk of dat hier het geval is. Dat wordt nog uitgezocht."

Straat weer toegankelijk

De gesprongen leiding zorgde maandag ook nog voor overlast, omdat de straat afgesloten was voor autoverkeer. Die ochtend werd de lekkage namelijk bekeken door monteurs, meldt Dikkers. Om de leiding in de grond te repareren, werd er in het asfalt een gat gezaagd en een gat gegraven.

Rond half een 's middags waren de reperatiewerkzaamheden weer afgerond, waarna het gat in de straat onder handen genomen kon worden. "De lekkage is tijdelijk opgelost door een passtuk te vervangen en de straat is weer toegankelijk", aldus de woordvoerder. "Maar omdat er veel zand door het water uit de gesprongen leiding is weggespoeld, moet de straat nog een een week 'uitzakken', voordat de situatie weer veilig is."

Daarom staan er voorlopig nog hekken, benadrukt Dikkers. Inmiddels is de waterleiding definitief hersteld.