Waarder carnaval verplaatst naar de zomer: "Festiviteiten waar we zo hard aan toe zijn"

Omdat de situatie in het voorjaar vanwege de coronacrisis nog te onzeker is, besloot de carnavalsvereniging De Kluivers uit Waarland om carnaval naar de zomer te verschuiven. In plaats van eind februari viert de gemeente het nu van 10 tot 13 juni 2022.

Vorig jaar was er nog een alternatief programma, maar dit jaar besloten ze tot het verplaatsen.

"Niet haalbaar en niet verantwoord"

Tegen het Noordhollands Dagblad reageert de voorzitter van de vereniging, Ivo Le Noble: "Een carnavalsfeest in februari is nu niet haalbaar en niet verantwoord. Die conclusie trokken we begin deze maand al en zien we inmiddels ook op andere plekken terug. Door het hele feest te verplaatsen geven we onze leden, de miniraad en het dorp toch de festiviteiten waar we zo hard aan toe zijn."

Naast het carnavalsweekend organiseert de vereniging eind mei ook hun jaarlijkse Prinsenbal, die vanwege de maatregelen dit jaar op 18 december niet kon doorgaan.