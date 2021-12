Deze katten pakten ons het afgelopen jaar volledig in

Yohji trok dit jaar de aandacht met zijn bijzondere snoet, Gizmo was 2,5 maand zoek na een reis met een bestelbus, Wodka was de steun en toeverlaat voor ziekenhuispatiënten en Muba ontsnapte dit jaar aan een spuitje. Deze (grote) katten stalen onze harten in het afgelopen jaar en daarom staan we nog even stil bij hun bijzondere verhalen.

De kat heeft een eigen Instagramaccount met bijna 82.000 volgers. In Noord-Holland valt Yohji op, maar wereldwijd trekt hij ook de aandacht. "Een Amerikaanse volger was verdrietig, maar na het zien van Yohji was hij weer helemaal opgevrolijkt", vertelt baasje Kim Kivits.

Het baasje van Gizmo dacht zijn kat niet meer terug te zien, maar dankzij de chip werden het baasje en Gizmo toch herenigd. De eigenaar van Gizmo 'kon bijna niet geloven' dat zijn kat gevonden was. De ambulance medewerkers, toevallig moeder en dochter, waren enorm geraakt door de vondst: " Het weerzien was een collectief kippenvelmomentje en gezamenlijk pinkten we een traantje weg."

Gizmo de kater leidde tot veel reacties op de Facebook pagina van NH Nieuws, waarbij mensen vooral het belang van chippen onderstreepten. Gizmo was 2,5 maand vermist, nadat hij vermoedelijk in een bestelbus verzeild raakte en van Hengelo naar Amsterdam mee was gelift. Daar belandde de kat op de grachtengordel waar een paar jongeren de verdwaalde kat opmerkte en de dierenambulance belde.

Helaas bleek het beestje zelf ziek en moest ze worden ingeslapen. Maar haar herinnering gaat niet verloren. Dankzij een crowdfundingsactie is Wodka in brons vereeuwigd . Het standbeeld van de kat staat voor het ziekenhuis met daarin een beetje as van Wodka verwerkt. De oude eigenaar van Wodka hoopt dat hij op die manier 'nog steeds troost kan bieden'.

Ziekenhuiskat Wodka lag vijf jaar dag in dag uit voor het ziekenhuis in Alkmaar. Als steun en toeverlaat stak ze ziekenhuispatiënten een hart onder de riem en knuffelde ze de mensen die dat nodig hadden.

Grote kat Muba

En dan was er nog Muba, de schele witte tijger, die in Slowakije in een landhuis woonde en voor duizenden reacties zorgde. In het landhuis, een hotel, dienden tijgers en leeuwen als trekpleister en voor entertainment: 'Slapen tussen de leeuwen'. Gelukkig werden de dieren wel goed verzorgd, maar desondanks waren de omstandigheden niet ideaal. En daarop sloot de overheid het landhuis.

En toen kwam het nieuws dat dieren waarvoor binnen een maand geen nieuwe plek gevonden was, een spuitje zouden krijgen, zo ook Muba. Stichting Leeuw in Anna Paulowna stak daar een stokje voor en bood Muba en nog twee andere tijgers onderdak.

Nu woont Muba veilig en wel in onze provincie en is ze te bezichtigen op Landgoed Hoenderdaell. Maar niet voor lang, want na revalidatie wordt ze voorbereid op terugkeer naar het land van het herkomst.

Andere verhalen

Maar de dierenverhalen houden niet op. Zo waren lezers van NH Nieuws diepgeraakt door het nieuws over een gedumpte kat die als 'oud vuil' in de Noordbeemster gevonden werd. De kat was in een dichtgeplakte kartonnen doos 'zonder luchtgaten' achtergelaten, maar overleefde dat gelukkig.

Het initiatief voor de pas opgerichte dierenvoedselbank in het Gooi door buurvrouwen Tessa Smit en Ilona Meijer werd ook door het NH Nieuws publiek gewaardeerd. Tessa vertelde destijds: "Vooral in deze tijd hebben mensen het zwaar en huisdieren zijn een grote steun, maar soms is het lastig om voer te kopen als er even geen geld in huis is". Daar bieden zij nu een oplossing voor.

Tot slot was er ook een baasje uit Edam wiens liefde zo ver ging dat hij een traplift voor zijn hond maakte, omdat zijn hondje de trap niet op durfde. 'Hij verkoos ervoor om boven te slapen', vertelde zijn baasje, Peter Ophoff-van der Plas. "Het is een enig beest, daar had ik het graag voor over."