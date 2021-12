Onrust bij Schellinkhouters over nieuw woningbouwplan: "Voelt niet als 'ons' plan"

Woonalliantie Schellinkhout is al vanaf 2016 druk in de weer met de nieuwbouwplannen op de leegstaande sportvelden. Begin deze maand werd het plan, dat is vormgegeven door het dorp, echter van tafel geveegd. En dat heeft bij Ingrid de Sain, van de woonalliantie, een nare smaak achtergelaten. Een motie van het CDA moest daar verandering inbrengen, maar die werd tijdens de laatste raadsvergadering afgelopen donderdagavond weer ingetrokken.

Derde versie

"Er wordt nu weer veel geld besteed aan een nieuw stedenbouwkundig bureau. Er komen weer nieuwe tekeningen. De derde versie alweer, waarbij de laatste versie door het proces en inhoud niet meer als ‘ons’ plan aanvoelt", zegt De Sain.

Aanvullende eisen vanuit het waterschap en nieuwe inzichten van het college is de hoofdreden geweest om een nieuw plan op te stellen. "Zonder inspraak van inwoners", legt raadslid Roy Hof uit. Hof: "Inhoudelijk hebben we het plan nog niet kunnen inzien en bestuderen. Het is alleen jammer dat niemand uit het dorp betrokken is geweest bij het vormgeven van het nieuwe plan. We kregen terug van Schellinkhouters dat ze bang dat ze nu niets meer te zeggen hebben over hun eigen initatief."

En dat is vreemd, benadrukt Hof. "We willen dat het dorp betrokken blijft, net zoals we altijd al deden. Het is en blijft een initiatief van de inwoners, die nota bene een voetbalveld hebben opgeofferd om het benodigde bouwplan te realiseren. Dan moet je het dorp ook meenemen in het nieuwe plan."