Koude kerst ingewisseld voor 'lenteachtig' weer: oudjaarsdag mogelijk 14 graden

Waar de temperatuur in het kerstweekend vaak onder de nul schoot, schiet het kwik de komende week flink omhoog. Volgens Weerplaza springen de temperaturen de komende week naar recordhoogtes voor de tijd van het jaar. Op oudjaarsdag kan het wel 14 graden worden.

Vanuit het oosten van Frankrijk trekt een zachte warme lucht door het land, die de stad in een warme deken wikkelt. Zowel woensdag 29 december, als donderdag 30 december kunnen er warmterecords verbroken worden.De voorspelling is dat het dan 13 graden kan worden.

Droog nieuwjaar?

Ook op oudjaarsdag kan er nog een warmterecord sneuvelen, het kan dan nog een graadje warmer worden. Dan rest de belangrijke vraag nog of het droog blijft tijdens de jaarwisseling. Ook dit ziet er naar uit, volgens de verwachting zou het droog en rustig verlopen met hoge temperaturen: zo'n 10 a 11 graden.

Volgens Weerplaza moet wel rekening worden gehouden dat dit een voorspelling is voor over vijf dagen en dat onzekerheid nog zeker aanwezig is. Maar het zou zomaar kunnen dat de jaarwisseling een beetje lenteachtig zou kunnen aandoen.