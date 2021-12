Colombianen sliepen naast 140.000 euro aan cocaïne bij autobedrijven Beverkoog

In het drugslab dat afgelopen zomer is ontdekt aan de Hazenkoog in Alkmaar lag een hoeveelheid cocaïne ter waarde van ongeveer 140.000 euro. Dit stelt justitie. De twee opgepakte Colombianen zeiden vandaag in de rechtbank in de drugshandel te zijn gegaan uit (financiële) wanhoop. "Ik ben er binnenkort niet meer, ik wilde iets voor mijn nabestaanden doen."

Hylke Kingma / Nieuwsfoto

Op 19 september ruikt iemand een chemische lucht bij één van de vele bedrijfspanden op de Beverkoog. Vanuit een helikopter ziet de politie een grote warmtebron: het blijkt te gaan om een zogeheten cocaïnewasserij. In zo'n lab worden de drugs middels chemische processen omgezet naar poedervorm. Dit gebeurt nadat de drugs mogelijk zijn verwerkt tot bijvoorbeeld karton of T-shirts en vanuit Zuid-Amerika naar Europa werden gesmokkeld. Carlos V. (60) en Ederneidis C. A. (45), beiden geboren in Colombia, verbleven twee weken in de cocaïnewasserij, midden tussen de autogarages. De pandeigenaar stelt tegen NH Nieuws niets te hebben gemerkt van de drugsbaronnen achter in het bedrijf, dat nu wel voor een jaar dicht moet. De mannen logeerden er volgens hem zelfs op luchtbedjes, midden in de chemische stoffen van het drugslab. 'Sliepen op luchtbedjes' De politie vindt die zondag in september in totaal 2.785 gram coke en verdenkt de mannen ervan naast de drugs te hebben verwerkt, het ook al eerder te hebben verhandeld en bezorgd. Waar naar toe is niet duidelijk. Ook waar ze de coke vandaan hebben wordt vandaag niet duidelijk. Beiden Colombianen hebben een Spaans paspoort. Kort na hun arrestatie legden ze een bekennende verklaring af: ze zouden in de drugshandel in Nederland zijn gegaan om hun familie te voorzien van geld.

Quote 'Waarom ga je in een drugslaboratorium werken, waar allemaal luchtjes zijn waardoor je sneller dood zal gaan?' Officier van Justitie

"Hij is een volwassen man die een grote fout heeft gemaakt", stelt advocaat van Carlos V. Gregory Stolk. Het gaat hier volgens hem alleen niet om 'honderden kilo's', dus hoopt hij dat zijn cliënt het proces in vrijheid mag afwachten. De andere verdachte Ederneidis C. A. staat volgens zijn advocaat Leon van Kleef 'met één been in zijn graf'. Via zijn tolk vertelt de verdachte vandaag hartfalen te hebben, suikerziekte en bloed in zijn urine door een mogelijke niersteen. De 45-jarige wilde zijn vrouw en dochter in Colombia financieel steunen. "Ik ging in de coke uit wanhoop. Ik wilde iets voor mijn nabestaanden doen", zegt de man in het Spaans. Een tolk vertaalt alles voor de rechter, officier en pers.

Nieuwsfoto

Hij biedt meermaals zijn verontschuldigingen aan. "Mijn excuses aan het Nederlandse volk en de koning." De officier reageerde dat hij de vermeende medische nood van een van de Colombiaanse verdachte niet vond rijmen met zijn werkzaamheden. "Waarom ga je, met al die klachten, in een drugslaboratorium werken, waar allemaal luchtjes zijn waardoor je sneller dood zal gaan?" Ook achtte hij de kans dat de Colombianen zullen vluchten naar hun thuisland nog aanwezig. De rechtbank doet aan het einde van de dag uitspraak over de voorlopige hechtenis van de mannen. De inhoudelijke zitting is in april.