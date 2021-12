Michel boos en verdrietig na inbraak bij 86-jarige moeder: "Het is een grote ravage"

Je mond valt open als je naar binnen loopt bij het huis van de 86-jarige Joke Joosten uit Hoofddorp. Gisteren is er ingebroken en er is een ontzettend grote chaos achtergebleven. "Het is ongelooflijk: van de woonkamer, tot aan de zolder", zegt haar zoon Michel verbijsterd. "Er zijn zelfs dingen van de trap gegooid naar beneden. Je denkt: wat heeft iemand bezield hier?"

Joosten was bij haar kinderen op bezoek voor het kerstdiner, vertelt Michel terwijl hij in de slaapkamer van zijn moeder staat. "We hebben lekker gegeten en het werd niet zo laat." Rond 21.00 uur bracht zijn vrouw haar terug. "Toen troffen ze dit aan."

"Mijn moeder is voorlopig nog bij ons", zegt Michel. "Het is even kijken wanneer ze weer naar huis durft. Dat wordt echt weer een ding. Voor haar doen was ze heel stil, normaal gesproken heeft ze het hoogste woord. Ze vroeg: 'wie doet dat nou op Eerste Kerstdag?' Ze beseft niet dat sommige mensen daar schijt aan hebben."

Tweede inbraak bij Joke

Voor Joke Joosten is het niet de eerste keer dat er wordt ingebroken, veertig jaar terug was dat ook het geval. Michel merkte dat de impact - ook na al die jaren - enorm was. "Ik had gehoopt dat ze dit niet nog een keer mee hoefde te maken. Maar helaas gebeurt het wel. Alles heeft goed op slot gezeten, maar ze hebben de hele deur eruit getrokken om binnen te komen."

De chaos is enorm in het huis van zijn moeder. "Er wordt gevraagd: wat is er weg? Ik zou het niet weten. Je komt wel wat lege doosjes tegen, maar wat er in gezeten heeft weet ik niet. Dat moeten we maar even met moeder uitzoeken."

Mensen die iets gehoord of gezien hebben wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.