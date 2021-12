Kerststilte in winkelcentrum en de stad: "Oven is stuk, anders was ik niet gekomen"

Waar traditioneel gezien woonboulevards en winkelcentra massaal worden bezocht op Tweede Kerstdag, heerst er dit jaar totale rust. Een enkeling kwam toch nog wat kerstinkopen doen. "De oven was stuk, dus dan moet je voor vanavond wel een nieuwe halen. Anders was ik niet gekomen."

Het was een koude en rustige Tweede Kerstdag bij het winkelcentrum in Cruquius. Winkelen zit er vanwege de lockdown dit jaar niet in. Toch was er nog wel wat winkelend publiek te vinden voor een laat kerstcadeau. "Er was wat fout gegaan met een kerstcadeau. Mijn bestelling is verloren geraakt in alle hectiek", vertelt een man. "Dan ben je blij dat je het hier nog op kan lossen, want het ging bijna mis."

Een andere man koopt een "spontaan" kerstcadeautje, misschien wel met het oog op de tijd na de feestdagen. "Een horloge, zo'n ding waar je op kan kijken hoe gezond je zou kunnen zijn."

Ook worden er op de valreep nog spelletjes gekocht. "Ze hebben een spelcomputer met kerst gekregen", vertelt een moeder over een dansspel wat ze nog gaat kopen. "Een spelletje extra is wel leuk. Dan kunnen we ook dansen met zijn vieren vanavond."