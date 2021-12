Het sportmoment van Frank van der Meijden: bier, rookworst en bodychecks

In de jaren dat ik inwoner was van de Watergraafsmeer, met de Jaap Edenhal letterlijk om de hoek, werd ik al snel een fervent volger van de Amsterdam Tigers. De ijshockeyclub uit Amsterdam kent een lange en rijke historie, maar de laatste prijs dateert alweer uit 2007. Het werd daarom hoog tijd om te kijken hoe het na een aantal bewogen jaren gesteld is met de zwart-witte brigade uit onze hoofdstad.

Amsterdam Tigers en Frank van der Meijden - NH Sport

Het is half september en het is met 24 graden Celsius nog opvallend warm voor de tijd van het jaar. Het merendeel van de inwoners van Amsterdam bevindt zich waarschijnlijk in een van de vele stadsparken, maar de sportliefhebber kan zijn ei alweer kwijt in de Jaap Edenhal. Hier wordt namelijk gewoon alweer geijshockeyd. Toegangsbewijs Toeschouwers zijn deze dagen nog welkom bij sportwedstrijden, mits zij een coronatoegangsbewijs kunnen overleggen. Aangekomen bij de ingang van de ijshal blijkt hierover al enige consternatie. Een fan van de bezoekers uit Dordrecht is het niet eens met deze gang van zaken en loopt aardig wat stennis te schoppen. Stilletjes loop ik langs het schouwspel tussen de supporter en de kassière en begeef mij naar binnen richting het ijs.

IJshockeyers Amsterdam Tigers starten nieuwe missie - NH Sport / Foto: Yolanda Simarro

Eenmaal binnen voelt alles weer als vertrouwd. De felle lichten schijnen op het ijs, de muziek zweept het publiek op, het bier vloeit rijkelijk en aan de geur van rookworsten is niet te ontkomen. IJshockey op zijn best. Maar naarmate de wedstrijd vordert, beginnen mij toch ook andere dingen op te vallen. Legende 'Mister ijshockey' Ron Berteling zit onderuitgezakt op een stoel in een hoekje van de tribune. De Nederlandse ijshockeylegende, die maar liefst 213 interlands speelde, kijkt wat beteuterd voor zich uit en praat af en toe met wat mensen van de club. De situatie lijkt treffend voor de donkere wolken die boven het Nederlandse ijshockey hangen en misschien ook wel boven die van de Tigers.

Amsterdam Tigers - NH Sport/Frank van der Meijden

IJshockey is immers geen goedkope sport. Denk alleen al aan de kosten van een ijsbaan, het vele materiaal en het vervoeren van een heel team door Nederland voor uitwedstrijden. Tel daar nog de teruglopende inkomsten door de coronapandemie bij op en je kunt begrijpen dat bestuurders met hun handen in het haar zitten. Sportvreugde Van al deze zorgen was deze dag op het ijs niets te merken. De spelers van de Tigers glunderden van oor tot oor. Het was voor hen namelijk weer de eerste wedstrijd in anderhalf jaar. Het enthousiasme van de spelers straalde bovendien af op het publiek. De ruim driehonderd ijshockeyfans konden die dag na lange tijd weer genieten van een van de mooiste, spectaculairste en meest attractieve sporten die ons land kent. Die zaterdag in september begonnen de Tigers vol goede moed aan een nieuwe missie. Na het abrupt eindigen van de play-offs in 2020 gaan de Amsterdammers opnieuw vol voor de titel in de eredivisie. Als sportliefhebber en fan van de Tigers, hoop ik dan ook dat deze missie gaat slagen en dat er met de eerste prijs sinds 2007 weer snel een titelfeest zal plaatsvinden in de Jaap Edenhal.

