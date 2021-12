Verdriet en bewondering na dood Desmond Tutu: "Een icoon die niet koos voor haat"

"Er is een icoon heengegaan die niet koos voor haat", dat zegt Urwin Vyent, directeur van het Nationaal Instituut Slavernijverleden, vandaag over de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, die vandaag is overleden. Tutu, 90 werd hij, vervulde een belangrijke rol in de strijd tegen apartheid in zijn land en later onder andere ook voor de rechten van lhbti'ers en het homohuwelijk.

"Het ging hem er vooral ook om, om het gesprek met elkaar aan te gaan en tot elkaar te komen", vertelt Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Slavernijverleden. "Hij liet ons kijken naar wat ons verbindt. Hoe is het glas halfvol, dat is de inspiratie die ik van hem meeneem."

Tutu was na de afschaffing van apartheid voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die de Zuid-Afrikanen nader tot elkaar moest brengen in de jaren negentig. Hij stond bekend om zijn emotionele toespraken en altijd kritische houding naar bewindvoerders, maar tegelijkertijd grote positivisme.

"Er is een icoon heengegaan die niet koos voor haat", reageert Urwin Vyent, directeur van het Nationaal Instituut Slavernijverleden en erfenis. "Na de afschaffing van apartheid heeft hij het heel goed gedaan. Hij zocht altijd naar verzoening en haat was voor hem nooit de oplossing. Hij zocht voortdurend naar de dialoog en naar verbinding."

De voormalig aartsbisschop kreeg in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij verdiende deze door zijn rol bij de strijd tegen apartheid, die hij niet voerde vanuit haat of vergelding, maar met verzoening als uitgangspunt. Het respect voor zijn optredens was in heel Zuid-Afrika groot, maar ook in Nederland wordt zijn inzet niet vergeten.

"Dan is het vandaag Tweede Kerstdag en onwillekeurig leg je dan een link dat je je afvraagt: wat is de boodschap?"

Mandela

Tutu stond Nelson Mandela in zijn tijd na zijn vrijlating bij. Bij de eerste toespraak van Mandela flankeerde Tutu hem op het balkon van het stadhuis en ook toen Mandela president werd stond hij aan zijn zijde. "Op het moment dat ik hoorde dat Tutu overleden was ging mijn gedachte naar het moment dat Mandela vrijkwam", aldus Urwin Vyent van het NiNsee. "Daarnaast denk ik aan de strijd die ook nu nog hier gevoerd wordt tegen racisme en voor gelijkheid."

Ook Linda Nooitmeer van het NiNsee ziet in Tutu een inspiratiebron die zijn relevantie nooit zal verliezen."Er zijn niet zoveel mensen geweest die wezenlijk iets hebben kunnen betekenen in hele moeilijke processen, maar hij kon de weg naar verzoening vinden", doelt ze op zijn rol in de strijd tegen apartheid. "Zijn intentie is altijd geweest om mensen bij elkaar te brengen. Dan is het vandaag Tweede Kerstdag en onwillekeurig leg je dan een link dat je je afvraagt: wat is de boodschap?"

Anglicaanse kerk

De aartbisschop zal in de anglicaanse kerk herinnerd worden als een man die vurig, maar met humor predikte. Toch kreeg hij ook verwijten vanuit zijn eigen kerk. Hij benoemde, als eerste zwarte anglicaanse aartsbisschop, homoseksuele bisschoppen en sprak zich fel uit over de houding tegenover homoseksualiteit. De internationale leiding van de kerk zou namelijk niet genoeg duidelijk maken dat God er, ongeacht welke seksuele geaardheid iemand heeft, voor iedereen is.

Amsterdam en Tutu

Tutu bezocht Amsterdam in 2008, toen hij op bezoek ging bij de Vrije Universiteit. Op 27 november van dat jaar werd een leerstoel, waar zijn naam aan verbonden was, ingesteld door de installatie van vier hoogleraren. Het doel was om de uitwisseling tussen Zuid-Afrikaanse en Amsterdamse studenten te stimuleren en om de wetenschappelijke samenwerking met Zuid-Afrika bevorderen.

De dochter van de Nobelprijswinnaar zal met ingang van het nieuwe jaar predikant zijn van Kerk Vrijburg in Zuid. De Engelstalige Mpho Andrea Tutu-van Furth zal dan één dag per week actief zijn voor de kerk in de hoop een internationale gemeenschap te bereiken.