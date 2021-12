Woning van Arie onbewoonbaar na brand: "Toen ik de trap afliep zag ik de vlammen al"

Een enorme kerstkater voor Arie Huging. De bewoner van Spanbroek werd vannacht gewekt door een felle brand die zijn monumentale woning onbewoonbaar maakte. "Ik werd om 3.30 uur door mijn zoon gewekt dat er iets aan de hand was. Toen ben ik als de wiedeweerga naar beneden gelopen. Toen ik de trap afliep zag ik de vlammen al."

Monumentale woning onbewoonbaar na brand - NH Nieuws

Het pand is bijna 110 jaar oud en de afgelopen jaren heeft Huging er veel aan geklust. "Nu kunnen we weer opnieuw beginnen", verzucht hij. "Er is enorm veel schade. Ik hoop dat ze het goed kunnen herstellen." Op het moment van de brand waren er vijf mensen in huis. Iedereen kon tijdig het pand verlaten, ook de honden van Huging. "Ik heb zelfs nog schilderijen van de muur kunnen halen." Zo zag de brand er uit vannacht (tekst loopt door onder de video):

Brand in Spanbroek - NH Nieuws

Huging kan tijdelijk in een nabijgelegen hotel terecht en ook veel buren bieden hulp aan. Ondertussen is er bewaking aanwezig in het pand. De politie doet onderzoek, want de oorzaak van de brand is nog onbekend.

